Несколько дней назад журналист VentureBeat Джефф Грабб заявил, что Gearbox Software трудится над ответвлением серии Borderlands, однако большую часть работы за неё выполняет сторонний коллектив, тогда как сами «гирбоксы» лишь являются своеобразными ассистентами. Данные слухи дошли до главы Geabox Рэнди Питчфорда, и он посчитал необходимым их прокомментировать.

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Во-первых, по словам Питчфорда, данные слухи неточны: Gearbox разрабатывает проекты в серии Borderlands самостоятельно и никого не привлекает в качестве помощников. Во-вторых, Питчфорд уточнил, что сейчас Gearbox работает над неким крутым проектом по Borderlands, который, как он надеется, станет для нас сюрпризом и приведёт нас в восторг.

Далее Питчфорд упомянул, что команда разработчиков ищет новых сотрудников, а это закономерно наталкивает на мысль о том, что проект находится на ранних стадиях разработки и ждать его релиза предстоит ещё долго. Gearbox примет участие в E3 2021, так что, вероятно, официальный анонс загадочного проекта состоится именно там.