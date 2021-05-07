StarCraft попал в Зал славы видеоигр
Ежегодно нью-йоркский музей The Strong отбирает проекты, достойные попадания в свой Зал славы видеоигр. В этом году за такую, несомненно, высокую честь боролись двенадцать культовых игр прошлого, включая оригинальную Call of Duty, Portal, StarCraft, Microsoft Flight Simulator (1982) и другие игры. Что ж, теперь представители музея огласили список из четырёх игр, удостоившихся места в Зале славы в этом году.
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Ими стали:
- StarCraft (1998);
- Microsoft Flight Simulator (1982);
- Where in the World Is Carmen Sandiego (1985);
- Animal Crossing (2001).
Таким образом, StarCraft стала второй игрой от Blizzard, удостоившейся чести пополнить Зал славы видеоигр: в 2015 году ею стала World of Warcraft. На данный момент франшиза StarCraft заброшена (поддержка StarCraft II новым контентом прекращена в прошлом году), а история считается завершённой. Станет ли Blizzard заморачиваться с выпуском новой части франшизы, неизвестно. Согласно расследованию Джейсона Шрайера, Blizzard предпринимала попытку создания шутера во вселенной StarCraft, но впоследствии передумала.
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