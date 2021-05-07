Аналитики считают, что игровая индустрия в этом году заработает свыше $175 млрд
Индустрия видеоигр и раньше постоянно росла и приносила всё больше и больше денег, но на фоне пандемии, оставившей людей без привычных форм проведения досуга, этот процесс закономерно ускорился. Впрочем, аналитики компании Newzoo считают, что в этом году игропром ждёт пусть и мизерное, но всё же падение прибыли, и причина тому — перенос многих релизов, из-за чего индустрия частично «недосчитается» прибыли.
реклама
Итак, по подсчётам аналитиков Newzoo, суммарно в этом году видеоигры заработают $175,88 млрд. Из них 52 %, или $90,7 млрд приходятся на мобильные устройства, 28 %, или $49,2 млрд — на консоли, ну и 20 %, или $35,9 млрд — на персональные компьютеры.
Второй основной причиной снижения прибыли игровой индустрии аналитики называют дефицит комплектующих, из-за чего и спрос на игры, как следствие, также снижается. Но свято место пусто не бывает: на фоне общего падения выручка мобильного сегмента видеоигр, напротив, вырастет на 4,4 % по сравнению с прошлым годом.
реклама
Психологически важную отметку в $200 млрд индустрия, если тенденция сохранится, пробьёт в 2023 году.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила