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Экс-художник Halo Infinite: игра получается хорошей, но шедевр ждать не стоит

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После переноса Halo Infinite на текущий год разработчики из 343 Industries неоднократно сообщали, что дополнительное время положительно скажется на качестве продукта, и что в целом данное решение было необходимо и обосновано. Теперь же бывший художник студии 343 Industries по «скайбоксам» поделился некоторыми инсайдерскими подробностями. Важно отметить одну вещь: неизвестно, насколько давно художник пребывает с приставкой «экс»; если давно, то его слова на текущий момент могут быть неактуальными.

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Итак, по словам художника, хорошо, что Halo Infinite перенесли: за это время разработчикам удалось значительно углубить историю, разнообразить механики игрового процесса и подтянуть графику. Игра получается хорошей, но, как откровенно отмечает художник, на звание шедевра она не тянет: умерьте свои ожидания.

Также, по словам экс-сотрудника студии, руководство 343 Industries поставило перед разработчиками чересчур амбициозные цели, в результате чего им пришлось одновременно и игру прорабатывать, и движок модифицировать (прежняя его версия с задачей попросту не справлялась).

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Многие сотрудники студии «кранчат» (работают сверхурочно) уже на протяжении длительного времени, а весомую часть контента по различным причинам пришлось вырезать. Под нож попали как элементы сюжетной кампании, так и сетевого режима.

Напоминаем, что релиз Halo Infinite должен состояться этой осенью на PC, Xbox Series и Xbox One.

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xbox game studios 343 industries halo infinite
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