Bandai Namco и ещё девять компаний примут участие в E3 2021 — надежда на показ Elden Ring возрастает
Организаторы E3 2021 подтвердили участие в грядущей выставке ещё десяти крупных и не очень представителей игровой промышленности. К числу уже объявленных ранее участников присоединились Sega, Bandai Namco, Gearbox Entertainment, Square Enix, Verizon, XSeed Games, Freedom Gamess, Devious Eye Entertainment, Turtle Beach и Binge.
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Основное внимание, естественно, привлекает участие в выставке Bandai Namco. Напомним, что именно Bandai Namco отвечает за издание потенциально прекрасного и амбициозного проекта Elden Ring, с момента анонса которого никакой внятной информации о нём так и не поступило.
E3 в этом году пройдёт с 12 по 15 июня полностью в «цифровом» (онлайн) формате.
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