Энтузиаст сравнил оригинальную Metro Exodus с графически улучшенной версией
Уже меньше, чем через два часа, счастливые обладатели поддерживающих трассировку лучей графических ускорителей смогут оценить Metro Exodus Enhanced Edition, которую многие журналисты уже успели окрестить первой в полной мере задействующей рейтрейсинг игрой. Незадолго до релиза энтузиаст Cycu1 решил сравнить геймплей улучшенного издания Metro Exodus с её оригинальной версией. Так сказать, чтобы наглядно продемонстрировать, стоит ли овчинка выделки. Вердикт однозначный — стоит.
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Напоминаем, что Metro Exodus Enhanced Edition поставляется в виде отдельного релиза (наподобие Metro 2033/Last Light Redux), однако все обладатели оригинальной игры получат улучшенную копию бесплатно и автоматически.
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Системные требования у Metro Exodus Enhanced Edition закономерно «жирные», и ознакомиться с ними можно здесь.
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