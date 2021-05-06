EA разрешила игрокам сделать свой собственный постер на тему Mass Effect Legendary Edition
Разные издательства по-разному готовятся к релизу своих ожидаемых сообществом игр. Electronic Arts, например, решила в преддверии запуска Mass Effect Legendary Edition предоставить всем желающим возможность создать свой собственный почти уникальный игровой постер (обложку). Для этого издательство даже создало специальный веб-инструмент на своём официальном сайте.
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От игроков требуется выбрать мораль, основную локацию, а также основных и вторичных для себя персонажей. Основные персонажи будут изображены крупным планом, второстепенные — мельче.
Получившееся кастомизированное изображение можно загрузить в виде обоев с разрешением 4K и/или же в виде обложки для PS4- или Xbox One-издания проекта. Получается довольно необычно и интересно. Почему разработчики не включили в опцию возможность выбора PC-версии, непонятно.
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Напоминаем, что именно на этих платформах Mass Effect Legendary Edition выйдет 14 мая.
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