Эффектный трейлер в честь завтрашнего выхода Resident Evil Village
Так называемые запускающие трейлеры в наше время принято публиковать чуть ли не за месяц до непосредственно выхода игр, однако Capcom не следует сомнительной традиции и поступает логичнее: выкладывает соответствующие видеозаписи прямо непосредственно перед их выходом. Так и эффект достигается более правильный, и ожидание последних часов перед релизом скрашивается.
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Напомним, что хоть релиз Resident Evil Village состоится завтра, первые рецензии от профессиональных и не очень обозревателей скопились на Metacritic ещё вчера. В целом журналисты остались довольны проектом, однако средняя оценка Village слегка уступает предыдущей, седьмой части франшизы.
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