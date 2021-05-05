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Shadow Warrior 3 выйдет и на консолях

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До сегодняшнего дня единственной подтверждённой платформой, на которой должен выйти ураганный боевик Shadow Warrior 3, значился персональный компьютер. Естественно, присутствие только на одной платформе пагубным образом сказывается, на прибыли, поэтому сегодня разработчики из Flying Wild Hog совместно с издательством Devolver Digital объявили очевидное — помимо PC игра также доберётся до консолей PlayStation 4 и Xbox One. И хотя это не уточнялось, наверняка на PS5 и Xbox Series в Shadow Warrior 3 также можно будет поиграть — через обратную совместимость.

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Вместе с тем издание IGN, воспользовавшись своим безграничным влиянием, опубликовало коротенький, но ёмкий и эффектный видеоролик с кадрами игрового процесса.

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Релиз Shadow Warrior 3 должен состояться в этом году. Несмотря на то, что год уже почти наполовину прошёл, конкретной датой авторы пока не делятся.

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