До сегодняшнего дня единственной подтверждённой платформой, на которой должен выйти ураганный боевик Shadow Warrior 3, значился персональный компьютер. Естественно, присутствие только на одной платформе пагубным образом сказывается, на прибыли, поэтому сегодня разработчики из Flying Wild Hog совместно с издательством Devolver Digital объявили очевидное — помимо PC игра также доберётся до консолей PlayStation 4 и Xbox One. И хотя это не уточнялось, наверняка на PS5 и Xbox Series в Shadow Warrior 3 также можно будет поиграть — через обратную совместимость.

реклама

анонсы и реклама 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Вместе с тем издание IGN, воспользовавшись своим безграничным влиянием, опубликовало коротенький, но ёмкий и эффектный видеоролик с кадрами игрового процесса.

реклама

Релиз Shadow Warrior 3 должен состояться в этом году. Несмотря на то, что год уже почти наполовину прошёл, конкретной датой авторы пока не делятся.