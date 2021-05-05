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Blizzard третий год подряд стремительно теряет аудиторию своих игр

Что, в общем-то, закономерно, учитывая тотальный застой в этих самых играх.
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Как следует из квартального финансового отчёта Activision Blizzard, игры Blizzard Entertainment продолжают терять аудиторию даже несмотря на то, что в целом игровая индустрия на фоне пандемии переживает подъём. Согласно статистике, за прошлый квартал аудитория игр Blizzard вместе взятых сократилась с 29 миллионов до 27 миллионов.

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В отрыве от контекста статистика может выглядеть не так уж печально, однако если этот самый контекст придать, то тенденция неутешительная: дело в том, что игры Blizzard продолжают терять аудиторию вот уже третий год подряд. В первом квартале 2018 года суммарная аудитория её творений составляла 38 миллионов игроков, спустя три года же — 27 миллионов. Сокращение аудитории за три года — 29 %.

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Здесь важно помнить несколько моментов. Во-первых, с 2016 года после Overwatch из стен Blizzard не вышло ни одного нового проекта. А во-вторых, в уже имеющихся проектах наблюдается тотальный застой и отсутствие обновлений: команда Overwatch полностью переключилась на производство сиквела, а контентная поддержка StarCraft II и вовсе официально прекращена в прошлом году.

Как бы то ни было, хоронить Blizzard всё же рановато. Сейчас студия трудится сразу над тремя проектами во франшизе Diablo (Diablo IV, Diablo II Resurrected и Diablo Immortal), готовит Overwatch 2, поддерживает World of Warcraft и его Classic-версию, а также наверняка попутно разрабатывает не один секретный проект.

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