Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Планы изменились: в этом году выставка gamescom пройдёт полностью в цифровом формате

А не в «гибридном», как планировалось изначально.
+
RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать
4Tb WD за 29 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

Хотя государства и ведут борьбу с пандемией, но в большинстве случаев борьба вялотекущая, если не сказать партизанская, поэтому очевидно, что в этом году эпидемиологическая ситуация в мире улучшиться не успеет. Как следствие, все публичные мероприятия продолжают проходить в «онлайне». Не стала исключением и августовская игровая выставка gamescom, которая в этом году также будет проведена полностью в цифровом формате.

реклама

анонсы и реклама
10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р
Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Изначально организаторы gamescom 2021 планировали провести её в так называемом гибридном формате — смеси «живых» и «онлайн» выступлений — но идея не нашла отклика у достаточного количества участников, так что планы пришлось поменять.

Возможно, оно и к лучшему: в прошлом году gamescom довольствовалась вчетверо большей востребованностью со стороны зрителей, чем в предыдущие годы. Мероприятие в этом году пройдёт с 25 по 27 августа.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы. <1-- ins data-revive-zoneid="32" data-revive-id="c1718c342c7254c976f523d07a047f6e">
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Планы изменились: в этом году выставка gamescom пройдёт полностью в цифровом формате
+
Allods Team представила Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread — двухмерный одиночный экшен про шпионские «разборки»
+
Премьера игрового процесса Total War Warhammer III состоится на следующей неделе
+
В свежем трейлере Back 4 Blood показали кастомизацию геймплея с помощью системы карт
+
Отечественная ролевая игра Pathfinder Wrath of the Righteous выйдет в самом начале сентября
1
Epic Games потратила на эксклюзивные игры в своём магазине свыше $1 миллиарда
4

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 28
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 33
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 144
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 24
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 47
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как играется The Elder Scrolls III в 2021 году. Часть 1 - Morrowind
31
Выбор ждунов APU Ryzen 5 Pro 4650G - раскрываем маленькие секреты встройки Radeon Vega 7
75
Улучшаем интерфейс и дизайн Windows 10 с помощью простых и бесплатных программ
26
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
14
Основные конкуренты Ethereum
7
Токен - что это такое простыми словами
10
Серия F.E.A.R. – таких игр больше не делают
30
Как играется The Elder Scrolls III в 2021 году. Часть 2 - Tribunal
3
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
43
The Medium: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
6

Сейчас обсуждают

Melofon
18:30
Дебилизм, это и так было без тестов понятно т.к. драйвера не под игры а под проф задачи у а6000 заточены, плюс чип у 3090 имеет более высокие рабочие частоты и память тут уже не сильно решает.
RTX 3090 сравнили с RTX A6000 в играх: видеокарта за 540 000 рублей уступает видеокарте за 136 000
Gringo
18:27
Она бы стоила 136 тыр, если собрать всех майнеров и отправить в космос с билетом в один конец.)
RTX 3090 сравнили с RTX A6000 в играх: видеокарта за 540 000 рублей уступает видеокарте за 136 000
Андрей Илясов
18:26
к этому придется привыкать, так как это теперь будет везде и всегда. Хотя как привыкнуть я хз. Местами очень блевотно.
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
omoikane
18:25
он про 5ххх. А на всех остальных работает.
Выбор ждунов APU Ryzen 5 Pro 4650G - раскрываем маленькие секреты встройки Radeon Vega 7
omoikane
18:25
10400 сейчас стоит почти как 4650g и при такой цене он нафиг никому не сдался. 4650g в разы интереснее.
Выбор ждунов APU Ryzen 5 Pro 4650G - раскрываем маленькие секреты встройки Radeon Vega 7
Максим Борисов
18:25
Не завидуй ПК-боярам. У тебя карма родиться именно в твоей касте. Будешь себя хорошо вести, может станешь когда-то на один уровень с пользователями ПК.
MechWarrior 5: Mercenaries готовится получить поддержку кроссплея одновременно с выходом в Steam и на Xbox
Дмитрий Михайлов
18:25
дурак что ли ?
Процессоры Intel Alder Lake Core i5 и Core i3 могут остаться без поддержки PCIE 5 и DDR5
Андрей Илясов
18:23
4 резик неплохой, но 7 мне больше понравился, особенно атмосферно было играть в VR-е.
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
Андрей Илясов
18:22
а РЕ8 разве не продолжение "прорыва" ? ))
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
omoikane
18:20
я его брал в НАС за 15-16 и за 6/12 вполне себе цена. Последняя строчка бред сивой кобылы 1050ти стоит 20к+, а 6400 на фоне 4650 и есть недопроц :D.
Выбор ждунов APU Ryzen 5 Pro 4650G - раскрываем маленькие секреты встройки Radeon Vega 7
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем