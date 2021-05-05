Планы изменились: в этом году выставка gamescom пройдёт полностью в цифровом формате
Хотя государства и ведут борьбу с пандемией, но в большинстве случаев борьба вялотекущая, если не сказать партизанская, поэтому очевидно, что в этом году эпидемиологическая ситуация в мире улучшиться не успеет. Как следствие, все публичные мероприятия продолжают проходить в «онлайне». Не стала исключением и августовская игровая выставка gamescom, которая в этом году также будет проведена полностью в цифровом формате.
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Изначально организаторы gamescom 2021 планировали провести её в так называемом гибридном формате — смеси «живых» и «онлайн» выступлений — но идея не нашла отклика у достаточного количества участников, так что планы пришлось поменять.
Возможно, оно и к лучшему: в прошлом году gamescom довольствовалась вчетверо большей востребованностью со стороны зрителей, чем в предыдущие годы. Мероприятие в этом году пройдёт с 25 по 27 августа.
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