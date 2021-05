Allods Team Arcade, внутренняя команда студии Allods Team, в данный момент трудится над Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread — двухмерным боевиком с рисованной графикой и не самым плохим юмором. Даже в представленном трейлере авторы пытаются развлечь зрителя ненавязчивыми гэгами, отсылающими нас к шпионским боевикам конца 80-х.

Blast Brigade (позвольте нам так сокращать название) расскажет нам историю противоборства четвёрки персонажей и неудержимого Доктора Креда, строящего планы о мировом господстве. Последний настроен крайне решительно: он захватывает остров вместе с населяющими его людьми и начинает строить большого боевого робота. Страны всего мира отправляют на борьбу с Кредом своих лучших людей, среди которых и оказывается наша бравая четвёрка.

Геймплей Blas Brigade прост и незамысловат, а картинка радует глаз разнообразием красок. У героев игры есть различные умения и способности, которыми они будут пользоваться во время прохождения. У кого-то есть крюк-кошка со снайперской винтовкой, другой персонаж умеет бросать бомбы по мортирной траектории и отстреливаться из пушки-бластера. Игроку разрешат менять героя в любой момент — для этого имеется специальное контекстное меню, как в GTA V.

Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread пока не имеет даты релиза, но игра должна выйти на PC (есть страница в Steam), PlayStation, Xbox и Switch.