В свежем трейлере Back 4 Blood показали кастомизацию геймплея с помощью системы карт
Разработчики из Turtle Rock Studios, известные работой над играми серии Left 4 Dead для Valve, продолжают периодически напоминать о существовании своего нового творения под названием Back 4 Blood. Схожесть названий не случайна: перед нами также кооперативный зомби-боевик, в котором надо пробиваться сквозь заслоны из заражённых, рассчитывая на командную работу и взаимовыручку на пути к основной цели. Однако, в отличие от Left 4 Dead, в Back 4 Blood разработчики сделали ставку на повышенную реиграбельность, и сегодня показали и рассказали о главной отвечающей за неё системе — так называемых карт.
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Существуют глобальные карты, которые устанавливаются случайным образом в рамках правил игры. Эти карты могут менять присутствующих на поле боя монстров, изменять время суток и вносить прочие глобальные изменения. Локальные же карты настраивают уже особенности персонажей: герои могут начать быстрее передвигаться, получить бесконечную аммуницию, различные бонусы и тому подобное.
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По замыслу разработчиков, вы сможете по своему (и товарищей) вкусу кастомизировать игровой процесс, тем самым повышая уровень реиграбельности Back 4 Blood. А это в подобных играх чересчур важно.
Востребован ли сегодня данный жанр, узнаем 12 октября на всех актуальных платформах.
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