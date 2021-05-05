Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В свежем трейлере Back 4 Blood показали кастомизацию геймплея с помощью системы карт

Обещают высокую степень реиграбельности проекта.
+
RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать
4Tb WD за 29 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

Разработчики из Turtle Rock Studios, известные работой над играми серии Left 4 Dead для Valve, продолжают периодически напоминать о существовании своего нового творения под названием Back 4 Blood. Схожесть названий не случайна: перед нами также кооперативный зомби-боевик, в котором надо пробиваться сквозь заслоны из заражённых, рассчитывая на командную работу и взаимовыручку на пути к основной цели. Однако, в отличие от Left 4 Dead, в Back 4 Blood разработчики сделали ставку на повышенную реиграбельность, и сегодня показали и рассказали о главной отвечающей за неё системе — так называемых карт.

реклама

анонсы и реклама
10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р
Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Существуют глобальные карты, которые устанавливаются случайным образом в рамках правил игры. Эти карты могут менять присутствующих на поле боя монстров, изменять время суток и вносить прочие глобальные изменения. Локальные же карты настраивают уже особенности персонажей: герои могут начать быстрее передвигаться, получить бесконечную аммуницию, различные бонусы и тому подобное.

реклама

По замыслу разработчиков, вы сможете по своему (и товарищей) вкусу кастомизировать игровой процесс, тем самым повышая уровень реиграбельности Back 4 Blood. А это в подобных играх чересчур важно.

Востребован ли сегодня данный жанр, узнаем 12 октября на всех актуальных платформах.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы. <1-- ins data-revive-zoneid="32" data-revive-id="c1718c342c7254c976f523d07a047f6e">
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

turtle rock studios back 4 blood
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В свежем трейлере Back 4 Blood показали кастомизацию геймплея с помощью системы карт
+
Отечественная ролевая игра Pathfinder Wrath of the Righteous выйдет в самом начале сентября
1
Epic Games потратила на эксклюзивные игры в своём магазине свыше $1 миллиарда
4
Новый трейлер Biomutant пародирует ролик по фильму «Звёздные войны. Скайуокер. Восход»
+
Resident Evil Village будет менее пугающей, чем Resident Evil 7
11
Авторы Necromunda Hired Gun показали геймплей своего амбициозного проекта
1

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 28
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 33
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 144
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 24
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 46
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как играется The Elder Scrolls III в 2021 году. Часть 1 - Morrowind
31
Выбор ждунов APU Ryzen 5 Pro 4650G - раскрываем маленькие секреты встройки Radeon Vega 7
71
Улучшаем интерфейс и дизайн Windows 10 с помощью простых и бесплатных программ
26
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
14
Основные конкуренты Ethereum
7
Токен - что это такое простыми словами
10
Серия F.E.A.R. – таких игр больше не делают
29
Как играется The Elder Scrolls III в 2021 году. Часть 2 - Tribunal
3
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
37
The Medium: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
6

Сейчас обсуждают

warmuza
17:50
Тоже мне проблема. Чуть снизил настроечки - и нет фризов.
Процессоры Intel Alder Lake Core i5 и Core i3 могут остаться без поддержки PCIE 5 и DDR5
Bryant333
17:47
Фото упаковки 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
В сети появилось фото упаковки NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
Alexander Rommel
17:45
Так а где, простите, объявление войны со стороны Украины? Шото не очень понятно. Вiйна есть, а объявления нема... Шо це таке? Почему не высланы российские дипломаты? Почему торговый баланс увеличивае...
TDP инженерного образца 16-ядерного Intel Alder Lake-S достигает 228 Вт при частоте 4,6 ГГц
ахахах
17:41
спрос вырос на карты из-за майнеров-это они во всём виноваты тут.Как автопромышленность загнётся у пендосов,они мож тогда проснуться,но будет уже поздно.А зачем собственно пендосам своя автопромышленн...
Американские компании не хотели бы, чтобы власти решили проблему дефицита по законам военного времени
Renegade1979
17:41
Размечтайся... в США помимо всего прочего Квальком, Микрон и АМД с Хуангом, и все тоже вне очереди захотят на фабы TSMC )) а бунтари, вроде главаря неонацистов The Base, Ринальдо Назарова, пусть едут ...
Американские компании не хотели бы, чтобы власти решили проблему дефицита по законам военного времени
Simon Crebbs
17:38
Перевожу на русский: лоббисты от промышленников (автопром) пытаются перетянуть на себя привилегии по снабжению чипами. Дедушка Иосиф, ставленник финансовой клики, пытается как то разрешить проблему с ...
Американские компании не хотели бы, чтобы власти решили проблему дефицита по законам военного времени
Мудро
17:38
Да самое обидное, что даже MIUI 12 различается в зависимости от телефона. Бесит. Например, у меня на глобальной MIUI 12 в Редми Ноте 5 отсутствуют плавающие окна. В более новых телефонах на MIUI 12 он...
Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T, Redmi Note 7 и ещё 21 смартфон Xiaomi не получат прошивку MIUI 13
Stanislav_i
17:37
Лично я очень рад, конечно, хоть и не в зуб ногой, но точно ли это наши разработчики, а то название Wrath of the Righteous не каждый правильно прочитает и тем более выговорит. Раф оф зе райчес, понима...
Отечественная ролевая игра Pathfinder Wrath of the Righteous выйдет в самом начале сентября
VRoman
17:36
Так атомные ядра ещё и по частоте кастрированы... Совсем фуфло! Если Ракеты просто не впечатлили, то тут уже разочарованием пахнет из за отсутсвия прогресса. Надежды на 10нм не оправдываются.
Инженерный образец Intel Alder Lake-S демонстрирует способность работать на частоте 4.6 ГГц
evsapelkin
17:36
Classic shell и 8GadgetPack стоят с первого дня установки виндовс 10 . Свои плитки пусть себе прилепят на лоб . Гаджеты мне удобны , остальным не пользовался.
Улучшаем интерфейс и дизайн Windows 10 с помощью простых и бесплатных программ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем