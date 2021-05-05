Авторы Necromunda Hired Gun показали геймплей своего амбициозного проекта
Чуть меньше месяца остаётся до выхода потенциально прекрасного боевика Necromunda Hired Gun, поэтому разработчики из Streum On повышают свою активность и чаще публикуют различную сопутствующую предрелизную информацию. Сегодня настал черёд свежего обзорного геймплейного видеоролика, в котором разработчики кратко, но ёмко рассказывают об основных особенностях своего творения.
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Напомним, что в Necromunda Hired Gun мы принимаем роль наёмника, занимающегося восстановлением порядка и справедливости на просторах кишащей преступниками и прочими криминальными элементами Некромунды — крупной территории во вселенной Warhammer 40 000. Своего рода санитар леса в промышленных масштабах. Герой с ног до головы аугментирован, поэтому игрок волен настраивать его способности для большего соответствия выбранному стилю игры. Нашего протагониста в бою сопровождает такой же аугментированный киберпёс, поэтому одиночество герою не грозит.
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Релиз — 1 июня.
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