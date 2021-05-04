Twitter Spaces, прямой конкурент основанной на голосовом общении социальной сети Clubhouse, дебютировал в бета-версии ещё в конце прошлого года. В марте нынешнего года разработка Twitter появилась на Android, а сейчас стало известно, что голосовые чаты Twitter Spaces стали доступны всем пользователям. Впрочем, небольшое ограничение имеется: для создания собственной голосовой комнаты у будущего администратора должно быть не менее 600 подписчиков.

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Как и в случае с Clubhouse, у пользователей Twitter Spaces есть возможность собираться вместе в одной комнате, обсуждать любую тему на выбор и отправлять сообщения автору комнаты. Администратору же разрешено закреплять «твиты», добавлять/удалять участников, отвечать на их вопросы и полностью блокировать для всех голосовое общение в случае выхода ситуации из-под контроля.

Важно отметить, что Twitter Spaces — один из первых сервисов, который собирается составить конкуренцию Clubhouse в новом сегменте социальных сетей. Facebook тоже планирует представить систему голосовых комнат по аналогии с Twitter. Стриминговый сервис Spotify и вовсе прикупил Betty Labs — разработчика приложения для голосовых чатов.