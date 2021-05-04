Геймдиректор The Witcher 3 Wild Hunt объявил об уходе из CD Projekt RED
Обвинения в тех или иных аморальных действиях уже стоили карьеры многим талантливым людям, и, похоже, одним из них стал Конрад Томашкевич — геймдиректор The Witcher 3 Wild Hunt, который также принимал участие в производстве Cyberpunk 2077. Сегодня Томашкевич объявил об уходе из CD Projekt RED.
реклама
Томашкевича обвиняли в неподобающем отношении к сотрудникам (так называемый офисный «буллинг»), и головная компания CD Projekt на протяжении нескольких месяцев занималась расследованием данного «дела». В итоге комиссия не нашла случаев «задирания» сотрудников со стороны Томашкевича, но он всё равно решил покинуть компанию, чтобы не вызывать страха, дискомфорта и стресса у тех, кому приходилось с ним работать.
Ситуация выглядит странной и неоднозначной. Возможно, за «буллинг» сотрудники приняли призывы тщательнее и активнее работать, но поскольку свидетелями происходящего никто из третьих лиц не был, делать какие-то выводы бессмысленно. Главное, что разошлись без скандала.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила