Обвинения в тех или иных аморальных действиях уже стоили карьеры многим талантливым людям, и, похоже, одним из них стал Конрад Томашкевич — геймдиректор The Witcher 3 Wild Hunt, который также принимал участие в производстве Cyberpunk 2077. Сегодня Томашкевич объявил об уходе из CD Projekt RED.

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Томашкевича обвиняли в неподобающем отношении к сотрудникам (так называемый офисный «буллинг»), и головная компания CD Projekt на протяжении нескольких месяцев занималась расследованием данного «дела». В итоге комиссия не нашла случаев «задирания» сотрудников со стороны Томашкевича, но он всё равно решил покинуть компанию, чтобы не вызывать страха, дискомфорта и стресса у тех, кому приходилось с ним работать.

Ситуация выглядит странной и неоднозначной. Возможно, за «буллинг» сотрудники приняли призывы тщательнее и активнее работать, но поскольку свидетелями происходящего никто из третьих лиц не был, делать какие-то выводы бессмысленно. Главное, что разошлись без скандала.