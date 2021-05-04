Этот год поддержки The Elder Scrolls Online проходит под заголовком «Врата Обливиона», и ZeniMax Online продолжает на регулярной основе снабжать проект контентом. За семь лет своего существования The Elder Scrolls Online преобразилась до неузнаваемости, и вот, с релизом главы «Чёрный лес» одной игровой механикой в ней станет больше. Речь идёт о системе спутников, которые помогут скрасить ваши одинокие путешествия по Тамриэлю.

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Помимо составления компании спутники также будут помогать вам выполнять задания и защитят вас от посягательств представителей недружелюбной фауны. Хотя разные спутники отличаются характерами, историей и спецзаданиями, ими всё же можно управлять: выдавать им достойное снаряжение, настраивать внешний вид и развивать боевые и магические навыки на ваше усмотрение.

Хотя ИИ-спутники и способны исполнять три традиционные MMORPG-роли танка, бойца и целителя, разработчики предпочитают не считать их полноценной заменой настоящих игроков. На старте «Чёрного леса» вам будут доступны два спутника — Мирри Элендис и Бастиан Галликс. У них разные характеры и истории; так, например, Бастиан осудит вас за кражу, в то время как Мирри либо сделает вид, что не заметила этого, либо вовсе похвалит за хорошую работу.

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Релиз главы «Чёрный лес» в The Elder Scrolls Online запланирован на 1 июня на PC и 8 июня — на консолях.