Инсайдер: Авторы Gears of War работают над игрой по «Звёздным войнам»
Хорошо известный в геймерской среде редактор издания VentureBeat Джефф Грабб вновь вышел на связь с порцией вкусных инсайдерских новостей касательно целого перечня игр. Некоторые из слухов звучат вполне правдоподобно, другие же уже сомнительные. Вспоминая, что Джефф Грабб, в отличие от Джейсона Шрайера, в своих «инсайдерских» материалах наполовину тычет пальцем в небо, относиться к ним следует соответствующим образом.
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Итак, по сведениям Грабба, новости касательно новой Battlefield начнут поступать уже на этой неделе. Ранее DICE и Electronic Arts обещали устроить анонс проекта до конца весны, а совсем недавно уточнили, что премьера состоится «скоро». Дальше тянуть уже особо некуда.
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Поскольку сегодня так называемый День «Звёздных войн», Грабб сообщает о том, что Lucasfilm Games заключила партнёрские соглашения о производстве сразу трёх проектов во вселенной Star Wars. За один из таких проектов, как сообщается, отвечает находящийся под крылом Microsoft коллектив The Coalition. Также Грабб полагает, что в честь сегодняшнего «праздника» и сотрудничества Lucasfilm Games с Microsoft игры франшизы Star Wars попадут в каталог Xbox Game Pass.
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