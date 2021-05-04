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Microsoft окончательно удалит Flash Player из Windows 10 в майском обновлении

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Программная платформа Adobe Flash официально прекратила своё существование в конце прошлого года — компания-разработчик решила прекратить мучения неактуальной технологии. В декабре прошлого года Adobe выпустила финальное обновление для Flash Player и призвала пользователей удалить программу с компьютера. Microsoft подхватила правильную инициативу и стала «с корнем» удалять из системы не только плеер, но и все сопутствующие библиотеки. Редмондцы делают это поэтапно, в рамках дежурных обновлений для Windows.

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Сначала поддержки Adobe Flash лишились браузеры Edge и Internet Explorer 11, а совсем недавно было выпущено обновление с порядковым индексом KB4577586, которое полностью лишает Windows поддержки Flash Player. Если кто-то пропустит накопительное обновление, то в мае Microsoft выпустит обязательный пакет обнов за номером 21H1, который содержит в себе нужные сведения по удалению Flash.

После установки обновлений Windows лишится всякой поддержки плеера — перестанут даже работать сторонние программы, использующие Flash Player.

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Теги

microsoft windows 10 adobe flash
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