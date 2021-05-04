Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В трейлере первого обновления Watch Dogs Legion показали контроль разума и новинки совместного режима

Не нужно искать здесь логику.
2
RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать
RTX 3060 по цене 2060 Super
4Tb WD за 27 000р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

Сегодня состоится (или уже состоялся, в зависимости от того, когда вы читаете эту заметку) релиз первого крупного пострелизного обновления Watch Dogs Legion. Поскольку в современном мире все подобные материалы принято сопровождать видеорядом, Ubisoft опубликовала сопутствующий трейлер, в котором коротко напоминает о нововведениях в патче.

реклама

анонсы и реклама
4Tb Samsung 860 Pro - 70 990р - новые цены на SSD
12Tb WD - 57 990р - новые цены на харды
10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
8Tb WD за 34 000р - новые цены на харды
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р
Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке
Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Самое главное — новый игровой персонаж по имени Мина Сидху. Эта боевая дама обладает способностью брать чужой разум под свой контроль, что открывает перед игроками уникальные возможности при прохождении как одиночной кампании, так и совместного режима.

реклама

Последний, к слову, также получит свою порцию нововведений: дополнительные миссии, новые приборы и дополнительные второстепенные персонажи. Хоть Ubisoft и называет данное обновление крупным, но на деле представленных в нём нововведений совсем немного.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ubisoft watch dogs legion
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В трейлере первого обновления Watch Dogs Legion показали контроль разума и новинки совместного режима
2
В Apex Legends стартовал новый сезон «Наследие»
+
Blizzard судится с Fox из-за мультсериала с собакой по кличке Diablo
10
Временная эксклюзивность Borderlands 3 обошлась Epic Games в $115 млн
2
Новая Fable создаётся на движке ForzaTech
1
Стало известно, во сколько Epic Games обходятся подарочные раздачи игр в своём магазине
3

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 23
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 33
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 142
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 22
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
21 апреля 2021 34

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сравнение intel i9 10850К с Ryzen 5800Х в 11 современных играх
74
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Добавляем кулерам поддержку сокета АМ4. Часть 2
52
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
35
Как играется The Elder Scrolls III в 2021 году. Часть 1 - Morrowind
18
Выбор ждунов APU Ryzen 5 Pro 4650G - раскрываем маленькие секреты встройки Radeon Vega 7
35
Улучшаем интерфейс и дизайн Windows 10 с помощью простых и бесплатных программ
12
Немного о форках криптовалют и про различия хардфорка и софтфорка
7
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
5
Новейшая iPadOS 14.6 Beta 2 - тест на iPad 7 (A2198) (2019)

Сейчас обсуждают

Дмитрий
14:29
Мавроди умер, а дело его живёт
Добывать Chia Coin уже поздно – 5 причин, почему не стоит сегодня вкладывать миллион в жёсткие диски
tarick
14:20
ты экран биржи хоть раз видел? цена показывается по реальным сделкам. причем нельзя для виду купить дороже, если есть предложения дешевле.
На старте торгов криптовалюты Chia стоимость одной монеты достигала 9 BTC
tarick
14:18
там список сделок есть. как и список ордеров на покупку и на продажу. не вижу разницы с любыми другими парами валют.
На старте торгов криптовалюты Chia стоимость одной монеты достигала 9 BTC
Inqizitor
14:17
"не всегда тянула 1440p в стабильных 60фпс" без сглаживания - всегда. Ну и в 4к в 2016-2017 никто не играл, актуально было 1080р-1440р.
Первые GeForce RTX 3080 Ti появились в прайс-листах пары магазинов — цены стартуют с отметки в $1342
Hunterxd
14:16
https://www.dns-shop.ru/product/e4f48fe4b6951b80/mys-provodnaa-zet-gaming-prime-cernyj/
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
Simon Crebbs
14:14
Автор, молодец, что написал несколько адекватных слов по поводу стоимости карт. Теперь понятно на чём основываются тесты цена\производительность.
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
Renegade1979
14:11
Добавлю, на файлопомойки тоже не годятся, туда просто если что-то записывать, ресурс просадится, а он намного ниже чем у 3бит MLC
Ставшие дефицитом в магазинах жесткие диски всплывают на Авито у спекулянтов
LordTornado
14:11
Это как на любой товар. Продавец может выставить цену хоть миллион. И журналисты, роняя кал на бегу, тут же напишут, что это стоит миллион. А то, что даже по 100 тыщ это нахрен никому не нужно, не упо...
На старте торгов криптовалюты Chia стоимость одной монеты достигала 9 BTC
Renegade1979
14:09
Та там кловуняки еще до начала торгов нарыли 410000 чихуахуакоенов, и у разрабов еще 21 млн. Стоить должна 1/1000000 долю бакса. А может еще меньше
Ставшие дефицитом в магазинах жесткие диски всплывают на Авито у спекулянтов
Paxton Fettel
14:08
Этот симулятор ЛГБТ не спасет никакое обновление.
В трейлере первого обновления Watch Dogs Legion показали контроль разума и новинки совместного режима
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем