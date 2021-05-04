В трейлере первого обновления Watch Dogs Legion показали контроль разума и новинки совместного режима
Сегодня состоится (или уже состоялся, в зависимости от того, когда вы читаете эту заметку) релиз первого крупного пострелизного обновления Watch Dogs Legion. Поскольку в современном мире все подобные материалы принято сопровождать видеорядом, Ubisoft опубликовала сопутствующий трейлер, в котором коротко напоминает о нововведениях в патче.
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Самое главное — новый игровой персонаж по имени Мина Сидху. Эта боевая дама обладает способностью брать чужой разум под свой контроль, что открывает перед игроками уникальные возможности при прохождении как одиночной кампании, так и совместного режима.
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Последний, к слову, также получит свою порцию нововведений: дополнительные миссии, новые приборы и дополнительные второстепенные персонажи. Хоть Ubisoft и называет данное обновление крупным, но на деле представленных в нём нововведений совсем немного.
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