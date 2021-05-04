В Apex Legends стартует новый сезон «Наследие»
Сегодня, 4 мая, в королевской битве Apex Legends начнётся четвёртый сезон, который получил название «Наследие». По такому случаю разработчики подготовили очередной боевой пропуск с игровыми бонусами. Все детали представлены в отдельном трейлере, которому и посвящена данная заметка.
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Сразу перейдём к обсуждению самых ценных наград пропуска — скинам. Уже на 25-м уровне игроки получат облик «Хитроумная кицунэ» для Рампарт, на 50-м уровне можно будет забрать легендарный облик «Шёпот демона» для Рэйф. Тем же, кто дотянет до 100-го уровня, полагается уникальная награда: легендарная переменная раскраска «Костяной переплёт» для Преданности.
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Покупателям пропуска полагаются различные бонусы к опыту, наборы музыки, раскраски, экраны загрузки и прочие вещи за прохождение ежедневных и еженедельных испытаний.
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