Сегодня, 4 мая, в королевской битве Apex Legends стартовал четвёртый сезон, который получил название «Наследие». По такому случаю разработчики подготовили очередной боевой пропуск с игровыми бонусами. Все детали представлены в отдельном трейлере, которому и посвящена данная заметка.

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Сразу перейдём к обсуждению самых ценных наград пропуска — скинам. Уже на 25-м уровне игроки получат облик «Хитроумная кицунэ» для Рампарт, на 50-м уровне можно будет забрать легендарный облик «Шёпот демона» для Рэйф. Тем же, кто дотянет до 100-го уровня, полагается уникальная награда: легендарная переменная раскраска «Костяной переплёт» для Преданности.

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Покупателям пропуска полагаются различные бонусы к опыту, наборы музыки, раскраски, экраны загрузки и прочие вещи за прохождение ежедневных и еженедельных испытаний.