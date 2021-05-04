Новая Fable, которая пока не имеет ни подзаголовка, ни порядкового номера, что свидетельствует о совсем ранней стадии её разработки, была анонсирована в июле прошлого года. С тех пор никакой новой информации о проекте за исключением назначения нарративного директора Control на должность его ведущего сценариста не поступало. Теперь же из перечня вакансий коллектива Turn 10 Studios, который помогает Playground Games с производством новинки, стало известно, что ему требуется программный инженер, который бы помог компании улучшить игровой движок ForzaTech.

реклама

анонсы и реклама 4Tb Samsung 860 Pro - 70 990р - новые цены на SSD 12Tb WD - 57 990р - новые цены на харды 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 8Tb WD за 34 000р - новые цены на харды 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Тут-то и уточняется, что помимо серий Forza Motorsport и Forza Horizon данный движок также используется в новой Fable. Так что можно рассчитывать на трассировку лучей и прочие высокотехнологичные «плюшки».

К сожалению, на этом щепотка связанной с Fable информации заканчивается. Даже приблизительных сроков релиза проекта пока нет, зато известны платформы — PC и Xbox Series.