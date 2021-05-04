Новая Fable создаётся на движке ForzaTech
Новая Fable, которая пока не имеет ни подзаголовка, ни порядкового номера, что свидетельствует о совсем ранней стадии её разработки, была анонсирована в июле прошлого года. С тех пор никакой новой информации о проекте за исключением назначения нарративного директора Control на должность его ведущего сценариста не поступало. Теперь же из перечня вакансий коллектива Turn 10 Studios, который помогает Playground Games с производством новинки, стало известно, что ему требуется программный инженер, который бы помог компании улучшить игровой движок ForzaTech.
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Тут-то и уточняется, что помимо серий Forza Motorsport и Forza Horizon данный движок также используется в новой Fable. Так что можно рассчитывать на трассировку лучей и прочие высокотехнологичные «плюшки».
К сожалению, на этом щепотка связанной с Fable информации заканчивается. Даже приблизительных сроков релиза проекта пока нет, зато известны платформы — PC и Xbox Series.
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