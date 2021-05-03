Что ж, оказывается, недавний «тизер» в Twitter-аккаунте Rainbow Six Siege всё-таки касался не анонса Rainbow Six Quarantine (Parasite), а свежего внутриигрового события в «Осаде», получившего зловещее название «Апокалипсис».

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По сюжету, человечество начало злоупотреблять ядерной энергией, что привело к падению общества и превращению Земли в руины былого величия человеческой цивилизации. Как оно обычно бывает, группы выживших создали на руинах цивилизации два клана, которые ведут беспощадную борьбу друг с другом за последнюю лозу — единственный шанс использовать радиоактивно загрязнённую почву и выжить. Почему даже в таких условиях находится место конфликтам, непонятно, но не нам судить.

Играть предстоит на изменённом поле боя «Аутбэк»: одной команде надо завладеть контейнером с лозой, второй — защищать его любой ценой.

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Событие продлится до 18 мая, и бытует мнение, что оно является прологом к грядущей Rainbow Six Quarantine. В современной игровой индустрии это вообще модно: подводить к анонсу новой сессионной игры «внутри» уже существующей.