Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Приложения Facebook и Instagram для iOS начали уведомлять пользователя, что сбор его данных помогает сервисам оставаться бесплатными

Потом будут требовать?
+
RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать
RTX 3060 по цене 2060 Super
4Tb WD за 27 000р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

На мобильных устройствах под управлением iOS приложения Facebook и Instagram совсем недавно получили минорные обновления, в которых содержатся интересные уведомления для пользователей. Программы уведомляют, что сбор персональных данных помогает им сохранить приложения бесплатными — об этом пишет издание The Verge со ссылкой на аналитика Ашкана Солтани.

реклама

анонсы и реклама
4Tb Samsung 860 Pro - 70 990р - новые цены на SSD
12Tb WD - 57 990р - новые цены на харды
10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
8Tb WD за 34 000р - новые цены на харды
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р
Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке
Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Где-то неподалёку вы можете обнаружить сообщение со скриншотом из Twitter где пункты о важности сбора персональных данных обведены. Всё дело в том, что в iOS 14.5, о выходе которой мы писали в конце апреля, появилась функция App Tracking Transparency. Она контролирует получение согласия на отслеживание действий пользователя в Сети.

Владелец iPhone или iPad может полностью запретить приложению собирать информацию о себе, поэтому в Facebook и Instagram так «взывали» с мольбами о снятии запретов.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

facebook instagram
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Приложения Facebook и Instagram для iOS начали уведомлять пользователя, что сбор его данных помогает сервисам оставаться бесплатными
+
В S.T.A.L.K.E.R. 2 заложено контента на «сотни часов» геймплея
8
Red Dead Online, Just Cause 4 и ещё семь игр скоро пополнят каталог Xbox Game Pass
+
Энтузиасты выпустили для The Elder Scrolls V Skyrim мод со «скайримской бабушкой» в роли спутника
+
Titanfall 2 побила собственный рекорд по пиковому «онлайну» в Steam
8
Геймеры нашли способ «сбросить» таймер демоверсии Resident Evil Village
13

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 21
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 32
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 140
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 22
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
21 апреля 2021 34

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Добывать Chia Coin уже поздно – 5 причин, почему не стоит сегодня вкладывать миллион в жёсткие диски
68
10 лучших 4X-стратегий последних 10 лет — игры со вдумчивым, сложным и неторопливым геймплеем
14
Обзор и тест ASRock N68C-GS4 FX: Всемогущий комбайн
41
Сравнение intel i9 10850К с Ryzen 5800Х в 11 современных играх
63
Вышла iOS 14.6 Beta 2 18F5055b - большой тест на iPhone 7 A1778
8
Добавляем кулерам поддержку сокета АМ4. Часть 2
50
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i3-10320 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
5
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
12
Немного о форках криптовалют и про различия хардфорка и софтфорка
7

Сейчас обсуждают

Alex Vetrov
19:20
Но пост выдал наидебильнейший)
В S.T.A.L.K.E.R. 2 заложено контента на «сотни часов» геймплея
Sergey Peshevich
19:19
На Cooler Master Gemin ll подходит крепление от ThermalRight AXP90, стоит ~10$, надо только отверстия крепления к подошве рассверлить сверлом на 3 мм.
Добавляем кулерам поддержку сокета АМ4. Часть 2
Robin Bobin
19:19
Что плохого в эхлектро-бойлере? наверное только то что от этого полыхает твой ватный зад?
Измеряю потребление электричества у четырех моих ПК — AMD преподносит неприятный сюрприз
Кирилл Демидов
19:19
Зачем нужны лучи, если даже 3090 в них не может?
Первые GeForce RTX 3080 Ti появились в прайс-листах пары магазинов — цены стартуют с отметки в $1342
Сева Шевченко
19:18
долой стереотипное метро - все го в пешеходы!
Ethereum по капитализации опередил Bank of America и приблизился к NVIDIA
S76256213
19:16
Философия и есть чистая логика. Многие современные люди не знают этимологии названий, но пишут свои учебники и выдвигают постулаты. Филосо́фия (др.-греч. φιλοσοφία дословно «любомудрие; любовь к мудр...
Ethereum по капитализации опередил Bank of America и приблизился к NVIDIA
S76256213
19:13
США уже прошли индустриализацию и перешли на производство услуг.
Ethereum по капитализации опередил Bank of America и приблизился к NVIDIA
Renegade1979
19:12
Кетай? Вот шакал крутится, ждет пока лев нажрется и заснет, и шакал верит что лев его стратегический партнер. А лев спит, и даже не знает, что у него есть "партнер". Вот так и рашка на фоне Кетая
Ethereum по капитализации опередил Bank of America и приблизился к NVIDIA
tourist777
19:10
Спекуляция? Это не советский союз, однако. Сколько хочешь, за столько и продавай. Купили перекупы, а если бы не купили, то майнеры все сделали бы. В чем разница? Так хоть что-то можно взять, но дороже...
Ставшие дефицитом в магазинах жесткие диски всплывают на Авито у спекулянтов
Ринат Габдрахманов
19:08
Ага , уже ардуиноподобные на atmega328 контроллеры уже подорожали полтора раза так как на них тоже майнинг стал возможен
Ставшие дефицитом в магазинах жесткие диски всплывают на Авито у спекулянтов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем