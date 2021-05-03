На мобильных устройствах под управлением iOS приложения Facebook и Instagram совсем недавно получили минорные обновления, в которых содержатся интересные уведомления для пользователей. Программы уведомляют, что сбор персональных данных помогает им сохранить приложения бесплатными — об этом пишет издание The Verge со ссылкой на аналитика Ашкана Солтани.

реклама

анонсы и реклама 4Tb Samsung 860 Pro - 70 990р - новые цены на SSD 12Tb WD - 57 990р - новые цены на харды 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 8Tb WD за 34 000р - новые цены на харды 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Где-то неподалёку вы можете обнаружить сообщение со скриншотом из Twitter где пункты о важности сбора персональных данных обведены. Всё дело в том, что в iOS 14.5, о выходе которой мы писали в конце апреля, появилась функция App Tracking Transparency. Она контролирует получение согласия на отслеживание действий пользователя в Сети.

реклама And it begins. @Facebook / @Instagram explore additional scare tactics to combat @Apple iOS14 #ATT privacy changes.



“Help keep Facebook free of charge” pic.twitter.com/mOB9WJpz9A — ashkan soltani (@ashk4n) April 30, 2021

Владелец iPhone или iPad может полностью запретить приложению собирать информацию о себе, поэтому в Facebook и Instagram так «взывали» с мольбами о снятии запретов.