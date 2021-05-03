Приложения Facebook и Instagram для iOS начали уведомлять пользователя, что сбор его данных помогает сервисам оставаться бесплатными
На мобильных устройствах под управлением iOS приложения Facebook и Instagram совсем недавно получили минорные обновления, в которых содержатся интересные уведомления для пользователей. Программы уведомляют, что сбор персональных данных помогает им сохранить приложения бесплатными — об этом пишет издание The Verge со ссылкой на аналитика Ашкана Солтани.
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Где-то неподалёку вы можете обнаружить сообщение со скриншотом из Twitter где пункты о важности сбора персональных данных обведены. Всё дело в том, что в iOS 14.5, о выходе которой мы писали в конце апреля, появилась функция App Tracking Transparency. Она контролирует получение согласия на отслеживание действий пользователя в Сети.
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And it begins. @Facebook / @Instagram explore additional scare tactics to combat @Apple iOS14 #ATT privacy changes.— ashkan soltani (@ashk4n) April 30, 2021
“Help keep Facebook free of charge” pic.twitter.com/mOB9WJpz9A
Владелец iPhone или iPad может полностью запретить приложению собирать информацию о себе, поэтому в Facebook и Instagram так «взывали» с мольбами о снятии запретов.
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