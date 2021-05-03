В S.T.A.L.K.E.R. 2 заложено контента на «сотни часов» геймплея
Издание GamingBolt продолжает в день по чайной ложке отсыпать кусочки из своего интервью с PR-менеджером GSC Game World Захаром Бочаровым. На сей раз информация касается напрямую одного из важнейших параметров игры с намёком на ролевую составляющую — соотношения объёма представленного в ней контента к стоимости. Согласно заявлению Бочарова, застрять в Зоне в сиквеле культовой игры можно будет надолго: на сотни часов, если чуть конкретнее.
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Как пояснил PR-менеджер, даже если вы будете придерживаться в S.T.A.L.K.E.R. 2 исключительно главной сюжетной линии, то всё равно проект ошеломит вас своими масштабами. Однако если вы решите начать исследовать игровой мир и знакомиться с второстепенным контентом и сторонними квестами, то в целом в игре можно провести «сотни часов».
Стоит напомнить, что S.T.A.L.K.E.R. 2 обещает стать поистине масштабной и технологичной игрой: разработчики даже отказались от поддержки консолей прошлого поколения, поскольку игра на них бы попросту не запустилась.
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В этом году нам обещают показать игровой процесс, но когда стоит ждать релиза, пока тайна за семью печатями. По слухам, в конце года, но они настолько сомнительные и неактуальные, что веры им мало. Надеемся, что GSC Game World выступит на E3 2021 с громким анонсом.
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