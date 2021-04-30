Не запустилась бы: PR-менеджер GSC Game World напомнил, почему S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет на PS4 и Xbox One
О том, что S.T.A.L.K.E.R. 2 обойдёт стороной консоли давным-давно устаревшего прошлого поколения, нам известно ещё с конца прошлого года. Но слухи продолжают витать, поэтому в беседе с изданием GamingBolt Захару Бочарову, PR-менеджеру студии GSC Game World, пришлось напомнить, почему сиквел культовой игры не выйдет на «пастгене».
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По словам Бочарова, S.T.A.L.K.E.R. 2 — игра нового поколения, и её невозможно запустить на Xbox One или PlayStation 4. Как уточняет Бочаров, разработчики не хотели, чтобы их видение игры сковывалось крайне ограниченными возможностями консолями прошлого поколения.
Напомним, что в этом году GSC Game World обещала чаще выходить на связь с новостями о S.T.A.L.K.E.R. 2 и даже устроить долгожданную премьеру игрового процесса. Так что ждём. Официальными сроками релиза проект пока не обладает. Известно, что игра выйдет на PC и Xbox Series (в качестве как минимум временного консольного эксклюзива).
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