Энтузиасты выпустили для The Elder Scrolls V Skyrim мод со «скайримской бабушкой» в роли спутника
The Elder Scrolls V Skyrim уже спокойно можно называть состоявшейся бессмертной игрой: несмотря на почтенный возраст — в этом году «Скайриму» исполняется ровно десять лет — игра по-прежнему популярна, а контент по ней востребован. Примечателен и тот факт, что в Skyrim играют люди совершенно разных возрастных групп — от мала до велика. К числу геймеров почтенного возраста принадлежит Ширли Карри (Shirley Curry), больше известная как «Скайримская бабуля» (Skyrim Grandma), которая ведёт свой свой YouTube-канал, где размещены прохождения «Скайрима» и различные советы.
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Ширли Карри быстро стала любимицей в среде фанатов «Свитков», а некоторые энтузиасты даже создают различные модификации с её участием. В числе таких модификаций недавний мод с Ширли в качестве персонажа-спутника главного героя. Ширли проживает в домике к северо-западу от Вайтрана и, как уверяют разработчики мода, обладает большей проработкой, чем все спутники из оригинальной игры вместе взятые. Ширли лично озвучила своего виртуального персонажа.
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В бою Ширли предпочитает тяжёлый двуручный меч, но при необходимости может использовать и уникальный смертоносный лук.
Загрузить модификацию можно с популярнейшего мод-портала NexusMods.
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