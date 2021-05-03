Titanfall 2 побила собственный рекорд по пиковому «онлайну» в Steam
Страничка экшена Titanfall 2 в базе данных SteamDB приятно удивляет представленными там цифрами по онлайну. В пиковые моменты эта игра теперь собирает в Steam более 27 тысяч человек, хотя раньше было не более 17 тысяч.
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Конечно, можно сейчас написать, что Titanfall 2 проходит через этап эдакого перерождения, но нельзя забывать, что проект был доступен на этих выходных по акции бесплатного доступа. К слову, опробовать его бесплатно можно и сегодня — до 20:00 МСК.
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Скорее всего, разработчики из Respawn не будут поддерживать Titanfall 2 новым контентом, даже на фоне его возросшей популярности в Steam. Ведь для студии сейчас главное — это работа над королевской битвой Apex Legends, в которой начали появляться герои из «титановой» вселенной.
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