Как известно, на выходных открылся доступ к демоверсии Resident Evil Village, который продлится вплоть до 10 мая. Несмотря на продолжительный срок тестирования, реальное время, которое можно провести в «демке», составляет всего 60 минут. Однако хитрые геймеры уже нашли способ обхода данного ограничения: таймер можно «сбрасывать», следуя шагам в весьма длинной и неудобной инструкции.

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Так, например, обнаруженный игроками «эксплойт» в обязательном порядке требует установки стороннего софта под названием Steam SAM (Steam Achievement Manager), отключения облачных сохранений, а также удаления локальных сохранений.

Хотя таким образом таймер можно сбрасывать до бесконечности (ну, или пока Capcom не залатает дыру в системе), игроки отмечают, что демоверсия бедна на контент, и смысла в данном действии очень мало — за час легко проходятся обе представленные в «демке» локации.

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Напомним, что Resident Evil Village выйдет уже в эту пятницу, 7 мая.