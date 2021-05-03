Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Геймеры нашли способ «сбросить» таймер демоверсии Resident Evil Village

Но он настолько многоэтапный, что пользоваться им, мягко говоря, неудобно.
1
RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать
RTX 3060 по цене 2060 Super
4Tb WD за 27 000р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

Как известно, на выходных открылся доступ к демоверсии Resident Evil Village, который продлится вплоть до 10 мая. Несмотря на продолжительный срок тестирования, реальное время, которое можно провести в «демке», составляет всего 60 минут. Однако хитрые геймеры уже нашли способ обхода данного ограничения: таймер можно «сбрасывать», следуя шагам в весьма длинной и неудобной инструкции.

реклама

анонсы и реклама
4Tb Samsung 860 Pro - 70 990р - новые цены на SSD
12Tb WD - 57 990р - новые цены на харды
10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
8Tb WD за 34 000р - новые цены на харды
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р
Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке
Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Так, например, обнаруженный игроками «эксплойт» в обязательном порядке требует установки стороннего софта под названием Steam SAM (Steam Achievement Manager), отключения облачных сохранений, а также удаления локальных сохранений.

Хотя таким образом таймер можно сбрасывать до бесконечности (ну, или пока Capcom не залатает дыру в системе), игроки отмечают, что демоверсия бедна на контент, и смысла в данном действии очень мало — за час легко проходятся обе представленные в «демке» локации.

реклама

Напомним, что Resident Evil Village выйдет уже в эту пятницу, 7 мая.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

capcom resident evil village
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Геймеры нашли способ «сбросить» таймер демоверсии Resident Evil Village
1
Похоже, амбициозная Elden Ring выйдет не раньше следующей весны
1
Представлен геймплейный трейлер Hot Wheels Unleashed — гоночной аркады с игрушечными машинками и безумным дизайном трасс
+
PUBG и CSGO вырвались в лидеры продаж в Steam на этой неделе
3
В Сети появились якобы скриншоты из новой Battlefield
17
Консольная эксклюзивность S.T.A.L.K.E.R. 2 для Xbox может продлиться всего три месяца
1

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 21
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 32
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 139
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 22
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
21 апреля 2021 34

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Добывать Chia Coin уже поздно – 5 причин, почему не стоит сегодня вкладывать миллион в жёсткие диски
62
10 лучших 4X-стратегий последних 10 лет — игры со вдумчивым, сложным и неторопливым геймплеем
14
Обзор и тест ASRock N68C-GS4 FX: Всемогущий комбайн
41
Вышла iOS 14.6 Beta 2 18F5055b - большой тест на iPhone 7 A1778
8
Сравнение intel i9 10850К с Ryzen 5800Х в 11 современных играх
51
Добавляем кулерам поддержку сокета АМ4. Часть 2
31
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i3-10320 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
5
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5
Немного о форках криптовалют и про различия хардфорка и софтфорка
5
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
2

Сейчас обсуждают

Елисей Творимиров
13:10
Уголовную?)
Ставшие дефицитом в магазинах жесткие диски всплывают на Авито у спекулянтов
666MAXIMUS999
13:09
Ну а что ещё могла сказать эта Эльвира Сахибзадовна, эти подданные Израиля, тоже самое говорили перед обвалом рубля, не берите баксы, рубль надёжен как наша броня Т-34, а после этого через неделю курс...
Глава Банка России не рекомендует покупать PlayStation 5 в кредит
Елисей Творимиров
13:08
Я из-за этого дурня три раза зря по ссылкам сходил, думал чо путнее, а там просто бестолочь.)
Ставшие дефицитом в магазинах жесткие диски всплывают на Авито у спекулянтов
Вова Огонь
13:06
На Вега 8 пойдёт демка?
Геймеры нашли способ «сбросить» таймер демоверсии Resident Evil Village
Виталий Shokerxxx
13:06
ага все так просто заправь кондер в обычной машине или холодильник на худой конец.
Американские автолюбители массово отказываются от электрокаров и возвращаются на ископаемые топливо
Виталий Shokerxxx
13:05
почитай историю дирижбабилей гинденбург. иснгешные маршрутки чуть безопаснее индусовских так что пример плохой.
Американские автолюбители массово отказываются от электрокаров и возвращаются на ископаемые топливо
Renegade1979
13:04
Короче, надо однобитный тип памяти SSD, тогда надежнее
Ставшие дефицитом в магазинах жесткие диски всплывают на Авито у спекулянтов
Inqizitor
13:04
Пора вводить статью за спекуляцию. Не больше 15% от рекомендованной цены должна быть накрутка.
Ставшие дефицитом в магазинах жесткие диски всплывают на Авито у спекулянтов
Александр Богданов
13:04
Свои считай
Глава Банка России не рекомендует покупать PlayStation 5 в кредит
kinzo
13:03
Читайте выше, я приложил фотографии. не бедствую, спасибо
Сравнение intel i9 10850К с Ryzen 5800Х в 11 современных играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем