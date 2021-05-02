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PUBG и CSGO вырвались в лидеры продаж в Steam на этой неделе

А Total War Rome Remastered стартовала с седьмой позиции.
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Хотя сегодня воскресенье, у значительной части соотечественников выходные на этом не заканчиваются, так что сегодня тот нечастый случай, когда публикация Valve очередного чарта продаж по итогам недели не сопряжена с мыслью о необходимости вставать на следующий день на работу.

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Итак, на этой неделе в чарте продаж Steam много любопытных изменений: на первое место после длительного отсутствия влетела PlayerUnknown’s Battlegrounds, следом за ней Counter-Strike Global Offensive Operation Broken Fang, а «бронзовым призёром» стала занимательная кооперативная аркада It Takes Two.

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Total War Rome Remastered несмотря на проблемный релиз всё же сумела закрепиться на седьмой строчке. На восьмой позиции оказалась Resident Evil Village по предзаказу, ну а замыкает десятку некогда оккупировавший на протяжении почти двух месяцев лидерскую позицию «выживач» Valheim.

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В целом десятка выглядит так:

  • PlayerUnknown’s Battlegrounds,
  • Counter-Strike Global Offensive Operation Broken Fang;
  • It Takes Two;
  • Valve Index VR Kit;
  • NieR Replicant;
  • Death Stranding;
  • Total War Rome Remastered;
  • Resident Evil Village;
  • NieR Automata;
  • Valheim.
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