PUBG и CSGO вырвались в лидеры продаж в Steam на этой неделе
Хотя сегодня воскресенье, у значительной части соотечественников выходные на этом не заканчиваются, так что сегодня тот нечастый случай, когда публикация Valve очередного чарта продаж по итогам недели не сопряжена с мыслью о необходимости вставать на следующий день на работу.
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Итак, на этой неделе в чарте продаж Steam много любопытных изменений: на первое место после длительного отсутствия влетела PlayerUnknown’s Battlegrounds, следом за ней Counter-Strike Global Offensive Operation Broken Fang, а «бронзовым призёром» стала занимательная кооперативная аркада It Takes Two.
Total War Rome Remastered несмотря на проблемный релиз всё же сумела закрепиться на седьмой строчке. На восьмой позиции оказалась Resident Evil Village по предзаказу, ну а замыкает десятку некогда оккупировавший на протяжении почти двух месяцев лидерскую позицию «выживач» Valheim.
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В целом десятка выглядит так:
- PlayerUnknown’s Battlegrounds,
- Counter-Strike Global Offensive Operation Broken Fang;
- It Takes Two;
- Valve Index VR Kit;
- NieR Replicant;
- Death Stranding;
- Total War Rome Remastered;
- Resident Evil Village;
- NieR Automata;
- Valheim.
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