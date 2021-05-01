8 минут геймплея Hood: Outlaws & Legends — сетевого экшена, где нужно обкрадывать богатых и кормить бедных
Компания Focus Home Interactive выпустила ролик, в котором содержится восемь минут геймплея Hood: Outlaws & Legends — сетевого экшена с сильным упором в стелс. Представленное видео снабжено комментариями разработчиков для лучшего понимания происходящего. Показанная геймплейная нарезка показывает, как важно герою оставаться в тени, устраняя врагов исподтишка — данная механика используется безостановочно.
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Hood: Outlaws & Legends расскажет историю мятежников и жуликов, которые решили дать отпор беспощадному государству. Цели у таких благородных разбойников поставлены максимально простые и понятные: обокрасть богатых, накормить бедных. Дерзкие кражи с бесстрашными вылазками в самое логово врага являются ключевой составляющей геймплея проекта.
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Hood: Outlaws & Legends должна выйти на PC, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X. Дата известна — 7 мая. Разработчики проекта приготовили особое «лакомство» для владельцев консолей PlayStation 5, которые смогут опробовать все дополнительные возможности контроллера DualSense.
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