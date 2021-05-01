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8 минут геймплея Hood: Outlaws & Legends — сетевого экшена, где нужно обкрадывать богатых и кормить бедных

Нельзя выходить из тени!
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Компания Focus Home Interactive выпустила ролик, в котором содержится восемь минут геймплея Hood: Outlaws & Legends — сетевого экшена с сильным упором в стелс. Представленное видео снабжено комментариями разработчиков для лучшего понимания происходящего. Показанная геймплейная нарезка показывает, как важно герою оставаться в тени, устраняя врагов исподтишка — данная механика используется безостановочно.

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Hood: Outlaws & Legends расскажет историю мятежников и жуликов, которые решили дать отпор беспощадному государству. Цели у таких благородных разбойников поставлены максимально простые и понятные: обокрасть богатых, накормить бедных. Дерзкие кражи с бесстрашными вылазками в самое логово врага являются ключевой составляющей геймплея проекта.

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Hood: Outlaws & Legends должна выйти на PC, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X. Дата известна — 7 мая. Разработчики проекта приготовили особое «лакомство» для владельцев консолей PlayStation 5, которые смогут опробовать все дополнительные возможности контроллера DualSense.

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Теги

focus home interactive hood outlaws & legends
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Сейчас обсуждают

Simon Crebbs
17:49
В данном ролике мы увидели, как какие-то криворукие стелс использовать совсем не умеют и постоянно огребают за это. В целом задумка интересная, но если будет очередная ММО-песочница с однообразными ло...
8 минут геймплея Hood: Outlaws & Legends — сетевого экшена, где нужно обкрадывать богатых и кормить бедных
Foxter
17:47
Я про то что происходит на данный момент.
AMD запрещает производителям материнских плат поддерживать чипсеты Х370 и А320 для CPU Ryzen 5000
Malfoi
17:47
восьмиядерный 10900K, старые процы 2021 года. Автор, ты в школе учился, времена и предлоги знаешь?
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Вова Огонь
17:42
Она не жадная, просто ты нищий.
AMD запрещает производителям материнских плат поддерживать чипсеты Х370 и А320 для CPU Ryzen 5000
Maxim Machulka
17:41
Мдя, всего 30% загрузка проца при 50 вкладках 🤣. На древнем Haswell при 100 вкладках такого не увидишь в "убитом" сейчас огнелисе. На ведроиде он был неплох ... пока у разрабов не возникла идея помен...
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N1ghtwish
17:38
Не вытянет, т.к. процессора не хватит.
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A_K_
17:37
Тут Лизу можно понять. Скоро обещают Адлер с DDR5 и PCI-E 5.0, и в это время выводить что-то на AM4, пусть может и быстрее Адлера, но с DDR4 и PCI-E 4. Это было бы шаг назад и потеря лидерства.
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Meloz
17:37
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Александр Дедок
17:36
серию а забыли(тот жа а8-9600), так что 4
AMD запрещает производителям материнских плат поддерживать чипсеты Х370 и А320 для CPU Ryzen 5000
GeodE
17:35
Зачем? Когда отработает своё - всё равно геймеру продавать)
Выпущена кастомная видеокарта GeForce RTX 3080 в дизайне Overwatch
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