Разработчики Crysis Remastered объявили о добавлении в игру экспериментального режима трассировки лучей. При его активации трассировка лучей для отражений начинает работать со всеми поверхностями. В обновлении также появилась специальная настройка Ray Randomization, которая улучшает отображение неровных поверхностей.

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Сами авторы утверждают, что реализация экспериментального рейтрейсинга задумывалась ещё на стадии работы над Crysis Remastered. В Crytek уверены, что при активации это режима сильного падения производительности произойти не должно, но верится в это с трудом.

Если вы хотите ознакомиться с деталями патча, то смело переходите по этой ссылке. Crysis Remastered вышла на PC, также доступна на консолях обоих поколений.