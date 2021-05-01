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Crysis Remastered получил экспериментальный режим трассировки лучей

Речь идёт только о версии для PC.
5
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Разработчики Crysis Remastered объявили о добавлении в игру экспериментального режима трассировки лучей. При его активации трассировка лучей для отражений начинает работать со всеми поверхностями. В обновлении также появилась специальная настройка Ray Randomization, которая улучшает отображение неровных поверхностей.

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Сами авторы утверждают, что реализация экспериментального рейтрейсинга задумывалась ещё на стадии работы над Crysis Remastered. В Crytek уверены, что при активации это режима сильного падения производительности произойти не должно, но верится в это с трудом.

Если вы хотите ознакомиться с деталями патча, то смело переходите по этой ссылке. Crysis Remastered вышла на PC, также доступна на консолях обоих поколений.

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Сейчас обсуждают

Bryant333
16:09
специально сделали так, можно любую игру криво сделать, что даже в 1080 ни одна карта не потянет
Crysis Remastered получил экспериментальный режим трассировки лучей
Bryant333
16:08
Необходим полноценный графический ремейк. В Кризисе 3 графика лучше, а требования сказочные для сегодняшнего дня. Просто бабло из воздуха делают. Джеват приди, порядок наведи
Crysis Remastered получил экспериментальный режим трассировки лучей
Bryant333
16:07
Делать ремастер к игре, которой 14 лет? 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ Полноценный графический ремейк необходим всей трилогии.
В первом патче к Mass Effect Legendary Edition содержатся улучшения производительности и качества графики
Howard Gold
16:05
Запретите уже этот майнинг,достали.Скоро вообще ничего купить невозможно будет из-за этих дебилов.
От майнинга Chia пострадают не только геймеры, но и весь интернет — мнение учредителя торговой сети
Cyborg39rus
16:02
Игра захлебывается в однопотоке, какая трасировка ? Переведите игру на Dx12, а потом лепите беса из нее.
Crysis Remastered получил экспериментальный режим трассировки лучей
Renegade1979
15:59
Объединенные силы имеется в виду командование раньше было у СБУ, и теперь их слили с Генштабом, и получились объединенные силы. Но азиатские чурки из Орды должны понимать, что они воюют с соседями. Ес...
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Dmitry Mitry
15:54
Попробуем. А то пока кроме Quake 2 RTX особо и смотреть не на что
Crysis Remastered получил экспериментальный режим трассировки лучей
Кирилл Демидов
15:52
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