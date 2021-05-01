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В первом патче к Mass Effect Legendary Edition содержатся улучшения производительности и качества графики

Утечки теперь и обновлений касаются.
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Внимательные геймеры снова демонстрируют свою приверженность любимому хобби и обнаружили на страницах отслеживающего обновления игр на PlayStation портала Orbis Patcher упоминание «патча первого дня» для сборника Mass Effect Legendary Edition. Перечень изменений в нём совсем небольшой, но весьма важный.

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Так, обновление, «вес» которого составляет без малого 12 Гбайт, призвано повысить производительность сборника ремастеров культовой трилогии, повысить стабильность и решить проблемы с вылетами, а также улучшить графическую составляющую — в частности, в освещении и глобальном затенении.

Очевидно, обновление было выпущено для пользователей, обладающих ранним доступом к Mass Effect Legendary Edition: для обозревателей, чьи статьи должны выйти вместе с релизом сборника. А случиться это, напомним, должно 14 мая.

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В первом патче к Mass Effect Legendary Edition содержатся улучшения производительности и качества графики
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