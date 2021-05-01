В первом патче к Mass Effect Legendary Edition содержатся улучшения производительности и качества графики
Внимательные геймеры снова демонстрируют свою приверженность любимому хобби и обнаружили на страницах отслеживающего обновления игр на PlayStation портала Orbis Patcher упоминание «патча первого дня» для сборника Mass Effect Legendary Edition. Перечень изменений в нём совсем небольшой, но весьма важный.
реклама
Так, обновление, «вес» которого составляет без малого 12 Гбайт, призвано повысить производительность сборника ремастеров культовой трилогии, повысить стабильность и решить проблемы с вылетами, а также улучшить графическую составляющую — в частности, в освещении и глобальном затенении.
Очевидно, обновление было выпущено для пользователей, обладающих ранним доступом к Mass Effect Legendary Edition: для обозревателей, чьи статьи должны выйти вместе с релизом сборника. А случиться это, напомним, должно 14 мая.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила