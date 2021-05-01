Внимательные геймеры снова демонстрируют свою приверженность любимому хобби и обнаружили на страницах отслеживающего обновления игр на PlayStation портала Orbis Patcher упоминание «патча первого дня» для сборника Mass Effect Legendary Edition. Перечень изменений в нём совсем небольшой, но весьма важный.

реклама

анонсы и реклама 10Tb WD за 48 990р - новые цены на харды 8Tb Seagate за 33 000р - новые цены на харды 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Большое поступление RTX 3070 в Ситилинк Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену 7500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

Так, обновление, «вес» которого составляет без малого 12 Гбайт, призвано повысить производительность сборника ремастеров культовой трилогии, повысить стабильность и решить проблемы с вылетами, а также улучшить графическую составляющую — в частности, в освещении и глобальном затенении.

Очевидно, обновление было выпущено для пользователей, обладающих ранним доступом к Mass Effect Legendary Edition: для обозревателей, чьи статьи должны выйти вместе с релизом сборника. А случиться это, напомним, должно 14 мая.