На свежем концепт-арте новой Dragon Age изобразили Серого Стража в сияющих доспехах
BioWare наотрез отказывается публиковать подробности новой Dragon Age даже несмотря на тот факт, что проект был пусть и немногословно, но всё же анонсирован ещё в конце 2018-го. Вместо этого разработчики предпочитают показывать различные концепт-арты проекта, и сегодня представили вниманию общественности изображение с воином так хорошо нам известных по Dragon Age Origins ордена Серых Стражей.
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Какова будет роль ордена в новой Dragon Age, увы, пока не уточняется, но публикация данного концепт-арта наводит на мысль о том, что она будет далеко не второстепенной.
Пока что, к сожалению, о новой Dragon Age известны лишь слухи и утечки. Согласно им, действие новой части серии развернётся в империи магов Тевинтер. Данный слух звучит достаточно правдоподобно, поскольку на просторах Тедаса осталось не так уж много государств, достойных того, чтобы стать местом действия новой игры. Кроме того, Империя Тевинтер многократно фигурировала в сюжете всех трёх частей как одно из величайших государств людей из когда-либо существовавших.
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