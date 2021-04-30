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Вдохновлённая Fallout Tactics стратегия Dustwind готовится к выходу на консолях

В Steam она доступна с 2018 года.
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Dustwind Studios совместно с издательством Z-Software объявили о том, что кооперативный экшен с элементами тактики Dustwind готовится выйти на консолях. Изначально проект появился в Steam — ещё в 2018 году. Игроки, оставившие там отзывы, указывали на очевидное сходство Dustwind с Fallout Tactics. На самом деле, источник вдохновения разработчиков определить не так уж и сложно, ведь даже интерфейс игры похож на тот, что был в Fallout. Ключевое отличие от классической тактики есть — Dustwind можно проходить только в кооперативе.

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На консолях детище Z-Software выйдет с подзаголовком The Last Resort и получит поддержку одиночного режима, что важно. Напомним, Dustwind рассказывает историю мира, пережившего апокалипсис. Здешняя главная героиня страдает популярным для своих «коллег» недугом — полной амнезией. На протяжении аж 16 сюжетных миссий мы будем знакомиться с прошлым девушки, пытаясь понять, что она пережила.

Геймплей Dustwind по полной программе эксплуатирует механики скрытности. Почти всегда игроку нужно будет давать отпор более сильным врагам, поэтому размеренный темп и продуманные действия — ключ к успешному выполнению всех заданий.

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Даты релиза у консольной Dustwind – The Last Resort пока нет, но разработчики обещают выпустить её до конца текущего года.

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