Компания Epic Games решила в очередной раз подтвердить репутацию оголтелого скупщика, объявив о приобретении платформы ArtStation. Этот сервис почитается и пользуется спросом у художников из мира кино, игр и других схожих сфер. Сам проект, устроенный как огромная интерактивная галерея, позволяет художникам не только выставлять свои работы, но и заниматься поисками работодателя — благо, всё удобно и наглядно устроено.

реклама

анонсы и реклама 10Tb WD за 48 990р - новые цены на харды 8Tb Seagate за 33 000р - новые цены на харды 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Большое поступление RTX 3070 в Ситилинк Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену 7500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

Утверждается, что название платформы ArtStation сохранится, равно как и её основное предназначение. Epic Games собирается привлекать сотрудников нового внутреннего подразделения к работе над популяризацией движка Unreal Engine. Сотрудники ArtStation обязуются предоставлять «эпикам» расширенный набор инструментов и полный доступ к связям в индустрии. В ArtStation подчёркивают, что присоединение к Epic Games не повлечёт за собой смены глобального направления деятельности. Эта площадка, как и раньше, будет открыта для художников из разных сфер, не только разработки игр.

реклама

А теперь самое интересное. После присоединения к Epic Games обучающий видеосервис ArtStation Learning станет полностью бесплатным до конца года. У сервиса есть собственная торговая площадка, которая начнёт забирать только 12% комиссии вместо 30%, что были ранее. А у обладателей Pro-подписки ArtStation будет забирать только 8% вместо ранее положенных 20%.