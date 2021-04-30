Epic Games объявила о покупке популярного сервиса для художников ArtStation
Компания Epic Games решила в очередной раз подтвердить репутацию оголтелого скупщика, объявив о приобретении платформы ArtStation. Этот сервис почитается и пользуется спросом у художников из мира кино, игр и других схожих сфер. Сам проект, устроенный как огромная интерактивная галерея, позволяет художникам не только выставлять свои работы, но и заниматься поисками работодателя — благо, всё удобно и наглядно устроено.
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Утверждается, что название платформы ArtStation сохранится, равно как и её основное предназначение. Epic Games собирается привлекать сотрудников нового внутреннего подразделения к работе над популяризацией движка Unreal Engine. Сотрудники ArtStation обязуются предоставлять «эпикам» расширенный набор инструментов и полный доступ к связям в индустрии. В ArtStation подчёркивают, что присоединение к Epic Games не повлечёт за собой смены глобального направления деятельности. Эта площадка, как и раньше, будет открыта для художников из разных сфер, не только разработки игр.
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А теперь самое интересное. После присоединения к Epic Games обучающий видеосервис ArtStation Learning станет полностью бесплатным до конца года. У сервиса есть собственная торговая площадка, которая начнёт забирать только 12% комиссии вместо 30%, что были ранее. А у обладателей Pro-подписки ArtStation будет забирать только 8% вместо ранее положенных 20%.
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