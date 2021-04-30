Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Градостроительная стратегия Colonize расскажет о методах выживания колонистов в Америке

Небольшой геймплейный ролик уже имеется.
+
RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать
RTX 3060 по цене 2060 Super
4Tb WD за 27 000р - новые цены на харды

Разработчики из студии Rembrosoft анонсировали Colonize — стратегию с элементами выживания про первых переселенцев Северной Америки. Дебютный трейлер призван продемонстрировать, как устроен быт у первооткрывателей. Нам показали уютную деревушку в тускло-жёлтых огнях вечернего освещения, снующих людей и корабль, на котором первые поселенцы приплыли к далёким берегам.

реклама

анонсы и реклама
10Tb WD за 48 990р - новые цены на харды
8Tb Seagate за 33 000р - новые цены на харды
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р
Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке
Большое поступление RTX 3070 в Ситилинк
Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену
7500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

Всё описанное выше мы смогли увидеть во второй половине ролика — там, хотя бы, присутствовала динамика. А первая половина представляет собой буквально слайд-шоу с абсолютно статичными картинками, рассказывающими нам об открытом мире и важности изучения дивной истории переселения. Использовать статичные картинки в анонсирующем трейлере — дурной тон, разработчики должны это понимать.

реклама

Colonize предложит игроку медитативный геймплей с управлением группы поселенцев, которые решили построить город на новом месте. Нужно будет заниматься добычей сырья и провизии, постройкой домов, составлением законов и управлением городом. Размеренный игровой процесс иногда будет разбавляться битвами с пиратами, общением с представителями коренного населения и борьбой с непогодой.

Colonize должна выйти в раннем доступе Steam уже в сентябре. Среди целевых платформ значится только PC, но тут всё ожидаемо.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

colonize rembrosoft
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Epic Games объявила о покупке популярного сервиса для художников ArtStation
+
Градостроительная стратегия Colonize расскажет о методах выживания колонистов в Америке
+
В Titanfall 2 стартовали выходные бесплатного доступа
+
Дизельпанк-стратегия Iron Harvest получит дополнение, посвящённое Соединённым Штатам из альтернативной истории
1
Google представила Open Saves — систему облачного хранения данных для разработчиков игр
1
В DOOM Eternal появились два платных «косметических» набора — игроки в гневе
2
Microsoft Flight Simulator получила первое платное дополнение — виртуальный самолёт за $10
3

Интересные материалы

Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 31
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 135
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
21 апреля 2021 34
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G: «Гейминг» в новом формате
26 апреля 2021 32
Обзор и тестирование процессорной СВО be quiet! Silent Loop 2 360mm
24 апреля 2021 53

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
17
Сравниваем стоимость игрового ПК весной 2020 и весной 2021 — наглядный рост цен за год
37
Тестирование новейшей iOS 14.6 Beta 1 (18F5046f) на iPhone 7 (A1778)
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B560-I Gaming WIFI
7
Тесты iOS 12.5.2 (16H30) на iPhone 5s (A1530)
The Medium: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
5
Resident Evil Revelations 1 и 2: небольшой обзор
7

Сейчас обсуждают

VRoman
23:05
Ну так во всех кризисах богатые богатеют, а бедные беднеют. На то и делали все эти самоизоляции с закрытием мелких бизнесов.
Прибыль Amazon во время пандемии превзошла показатели минувших трёх лет вместе взятых
Yolanda Tarska
22:58
20 процентов это очень хорошо как бы, если по сравнению со Скаем в играх, это прямо за ними все тут пойдут обновляться.
Производительность процессоров Alder lake будет на 40% ниже предполагаемой ранее
Алексей Бартюк
22:55
А что использование SSD для скачивания большого количества торрентов даёт меньшую нагрузку? Есть много сценариев использования диска (например для сложных научных расчётов), видеомонтажа, создания аид...
Производители SSD будут аннулировать гарантию при использовании накопителей в майнинге Chia Coin
Александр Новак
22:53
Долбанные майнеры))
Объем сети криптовалюты Chia Network приблизился к 1250 пебибайтам
Rus Ekb
22:48
Почему?
Производительность процессоров Alder lake будет на 40% ниже предполагаемой ранее
Astaroth_AiR
22:46
То есть такая же как на скайлейке? Яснопонятно
Производительность процессоров Alder lake будет на 40% ниже предполагаемой ранее
Bare_Metal
22:45
Российская IT-сфера возмутилась возможными ограничениями просветительской деятельности в интернете
VRoman
22:39
Набортный компьютер никак не должен влиять или контролировать натработу газа и тормозов. Он должен только записывать данные и отключать газ в случае аварии или засыпания водителя.
Участившиеся аварии вынудили владельцев Tesla в Китае устанавливать педальные видеорегистраторы
VRoman
22:33
Главный вопрос в нанометрах. По какому тех.процессу они собираются производить продукцию сторонних заказчиков? 14+++нм заинтересует только автопром и другие мелкие вычислялки.
Intel обречена на провал с инициативой по контрактному производству, как считают участники рынка
Reqder
22:32
Монетой ещё не торгуют! :) а они уже все скупили:) А продованы тут как тут цены на винты взвентили! И конечно во всем виноваты майнеры! Старый козёл отпущения. Нет не сговор производителей железа кото...
От майнинга Chia пострадают не только геймеры, но и весь интернет — мнение учредителя торговой сети
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем