Разработчики из студии Rembrosoft анонсировали Colonize — стратегию с элементами выживания про первых переселенцев Северной Америки. Дебютный трейлер призван продемонстрировать, как устроен быт у первооткрывателей. Нам показали уютную деревушку в тускло-жёлтых огнях вечернего освещения, снующих людей и корабль, на котором первые поселенцы приплыли к далёким берегам.

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Всё описанное выше мы смогли увидеть во второй половине ролика — там, хотя бы, присутствовала динамика. А первая половина представляет собой буквально слайд-шоу с абсолютно статичными картинками, рассказывающими нам об открытом мире и важности изучения дивной истории переселения. Использовать статичные картинки в анонсирующем трейлере — дурной тон, разработчики должны это понимать.

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Colonize предложит игроку медитативный геймплей с управлением группы поселенцев, которые решили построить город на новом месте. Нужно будет заниматься добычей сырья и провизии, постройкой домов, составлением законов и управлением городом. Размеренный игровой процесс иногда будет разбавляться битвами с пиратами, общением с представителями коренного населения и борьбой с непогодой.

Colonize должна выйти в раннем доступе Steam уже в сентябре. Среди целевых платформ значится только PC, но тут всё ожидаемо.