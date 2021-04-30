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В Titanfall 2 стартовали выходные бесплатного доступа

Сначала распродажа, теперь бесплатные выходные. Балуют нас.
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Спустя совсем немного времени после окончания распродажи шутеров от Electronic Arts разработчики из Respawn Entertainment решили порадовать нас ещё раз, тем более что у многих людей начинаются длительные незапланированные (или запланированные) каникулы. Итак, в Titanfall 2 до конца наступающего воскресенья можно поиграть бесплатно.

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Стоит отметить, что Respawn проводит эту акцию неспроста: в первую очередь она приурочена к началу сезона «Наследие» в Apex Legends, которое сюжетно тесно связано с Titanfall 2.

Напомним, что Titanfall 2 вышла осенью 2016 года, а в этом году добралась до Steam в рамках масштабного возвращения игр от Electronic Arts в сервис от Valve. Игра обладает 96-процентным пользовательским рейтингом, так что рекомендуется всем, кто неравнодушен к научно-фантастическим шутерам.

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