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Дизельпанк-стратегия Iron Harvest получит дополнение, посвящённое Соединённым Штатам из альтернативной истории

Для запуска DLC не понадобится оригинальная игра.
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Дизельпанковая стратегия Iron Harvest, релиз которой состоялся 1 сентября прошлого года, будет ещё на протяжении достаточно долгого времени поддерживаться разработчиками с помощью нового контента. Девелоперы из KING Art совместно с издательством Deep Silver собираются выпустить для Iron Harvest сюжетное дополнение Operation Eagle, посвящённое новой фракции, Усонии — в альтернативном мире игры так называются Соединённые Штаты.

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Почти за месяц до выхода крупного DLC авторы посчитали нужным поподробнее рассказать о его содержимом. Operation Eagle добавит в клиент следующий контент:

  • три новых героя;
  • фракция Усония с 20 уникальными юнитами;
  • новые здания и средства противовоздушной обороны для всех фракций;
  • новые карты для сетевых сражений;
  • новые юниты воздушного боя для всех фракций;
  • новые союзники из фракции Усония;
  • целая пачка косметических предметов;
  • сюжетная кампания за новую фракцию, предназначенная для одиночного и совместного прохождения, содержащая в себе более 25 минут кинематографичных вставок.

Представители студии KING Art подчёркивают, что дополнение Operation Eagle можно будет купить как отдельную игру — для запуска даже не потребуется наличие оригинала. Пользователь сможет пройти всю сюжетную кампанию за Усонию и опробовать в деле мультиплеер. Дадут даже пройти кампанию за Поланию, но только первые 5 миссий.

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Если владельцы основной Iron Harvest не захотят приобретать Operation Eagle, то в их версии игры всё равно появятся наборы со средствами противовоздушной обороны и новые воздушные суда. Играть в сетевых матчах на новых картах получится только в том случае, если создатель лобби приобрел себе DLC.

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Если вас заинтересовала необычная стратегия Iron Harvest, и вы думаете о покупке, то до 3 мая игру можно опробовать бесплатно в Steam. Прикупить её ещё можно в GOG и Epic Games Store, но только в магазине Valve вы сможете узнать, что проект собрал 74% рейтинга на основании более 3800 отзывов.

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