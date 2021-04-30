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Google представила Open Saves — систему облачного хранения данных для разработчиков игр

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Компания Google представила систему облачного хранения данных Open Saves, разработанную в сотрудничестве с 2K. Программная разработка позволяет хранить вместе все типы данных, без необходимости выбирать отдельное хранилище для каждого из них.

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По задумке специалистов из Google, новоявленная система упростит труд разработчиков, которые смогут «скармливать» Open Saves различные игровые данные: файлы сохранений, патчи, дополнения и даже инвентарь. Встроенная система кэширования обеспечит оптимизацию данных на основании их размера и частоты обращения к ним.

Open Saves может быть применена к играм любого толка — от однопользовательских до мобильных и MMO. На данный момент Open Saves находится в стадии альфа-тестирования, его дальнейшая судьба зависит от востребованности системы среди разработчиков.

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