Microsoft Flight Simulator получила первое платное дополнение — виртуальный самолёт за $10
Титулованный и единственный в своём роде авиасимулятор Microsoft Flight Simulator получил первое платное дополнение. Это первое платное DLC за 8 месяцев после релиза, речь идёт о Top Rudder Solo 103 — ультралёгком самолёте, за который у вас попросят $10. В состав дополнения входит только сама техника, никаких дополнительных «плюшек» здесь не предусмотрено. Но пользователь может выбирать из восьми вариантов расцветки.
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Компания Microsoft поспешила оправдаться, почему за Top Rudder Solo 103 им приходится взымать реальные деньги — хотя, те же Activision или Wargaming не посчитали бы даже нужным давать какие-то пояснения. Всё просто: с каждого проданного набора разработчики вынуждены отчислять деньги реальном производителю самолёта. Кстати, у той же Wargaming премиум-танки восьмого уровня стоят дороже, поэтому редмондцам не нужно стесняться.
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Напомним, Microsoft Flight Simulator на данный момент доступен на PC, уже летом нынешнего года проект доберётся до консолей Xbox Series.
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