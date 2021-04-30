Halo Infinite мельком фигурировала во вчерашнем кратком, но ёмком сообщении Microsoft о поддержке PC-гейминга, поэтому сегодня разработчики игры из студии 343 Industries решили немного развить тему и рассказали об особенностях PC-версии ожидаемого многими проекта.

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Для начала разработчики сразу сказали, что Halo Infinite в первую очередь будет ощущаться PC-игрой: в ней будут расширенные настройки графики, возможность назначать одно и то же действие сразу на три клавиши, поддержка широко- и ультраширокоформатных дисплеев, возможность настраивать поле зрения и многое другое.

Halo Infinite допускает управление как с помощью клавиатуры+мыши, так и с помощью геймпада; причём, при желании геймпад можно подключить к компьютеру, а «клавомышь» — к консоли Xbox. Что касается сетевого матчмейкинга, то он будет подбирать участников не по платформам, а именно по подключенным устройствам ввода. Данная практика весьма популярна в кроссплатформенных играх и позволяет обеспечить баланс сетевых баталий, поскольку управление клавиатурой и мышью в шутерах по определению более удобное и точное.

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Заявлено наличие мощной античитерской системы, интеграция со Steam, Discord и собственной системой Xbox, а также перенос прогресса между платформами. Так что утром можно поиграть на консоли, а вечером продолжить на компьютере.

Релиз Halo Infinite должен состояться осенью этого года. Изначально игра должна была стать венцом стартового перечня проектов для Xbox Series, но впоследствии разработчики справедливо решили уделить игре больше внимания, дабы получился бескомпромиссный и соответствующий году выпуска продукт.