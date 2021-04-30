Авторы Halo Infinite рассказали об особенностях PC-версии игры
Halo Infinite мельком фигурировала во вчерашнем кратком, но ёмком сообщении Microsoft о поддержке PC-гейминга, поэтому сегодня разработчики игры из студии 343 Industries решили немного развить тему и рассказали об особенностях PC-версии ожидаемого многими проекта.
реклама
Для начала разработчики сразу сказали, что Halo Infinite в первую очередь будет ощущаться PC-игрой: в ней будут расширенные настройки графики, возможность назначать одно и то же действие сразу на три клавиши, поддержка широко- и ультраширокоформатных дисплеев, возможность настраивать поле зрения и многое другое.
Halo Infinite допускает управление как с помощью клавиатуры+мыши, так и с помощью геймпада; причём, при желании геймпад можно подключить к компьютеру, а «клавомышь» — к консоли Xbox. Что касается сетевого матчмейкинга, то он будет подбирать участников не по платформам, а именно по подключенным устройствам ввода. Данная практика весьма популярна в кроссплатформенных играх и позволяет обеспечить баланс сетевых баталий, поскольку управление клавиатурой и мышью в шутерах по определению более удобное и точное.
реклама
Заявлено наличие мощной античитерской системы, интеграция со Steam, Discord и собственной системой Xbox, а также перенос прогресса между платформами. Так что утром можно поиграть на консоли, а вечером продолжить на компьютере.
Релиз Halo Infinite должен состояться осенью этого года. Изначально игра должна была стать венцом стартового перечня проектов для Xbox Series, но впоследствии разработчики справедливо решили уделить игре больше внимания, дабы получился бескомпромиссный и соответствующий году выпуска продукт.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила