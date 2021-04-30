Разработчиков Crash Bandicoot 4 переключили на поддержку Call of Duty Warzone
Хотя коллектив Toys for Bob существует уже больше тридцати лет, известности в игровом сообществе ему удалось добиться лишь после выпуска Crash Banditoot N. Sane Trilogy и Crash Bandicoot 4 It’s About Time. Издательство Activision, которое фактически владеет студией больше пятнадцати лет, осталось довольно результатом и даже доверила Toys for Bob вспомогательную работу над одной из своих рабочих лошадок — Call of Duty Warzone. Чем конкретно будут заниматься разработчики в Warzone, не уточняется.
реклама
Напомним, что недавно в Call of Duty Warzone произошёл ядерный взрыв, перенёсший Верданск на 37 лет в прошлое — в 1984-й год. Как следствие, прежде разрушенные локации теперь «починились», а планировка локации местами поменялась. Работа проведена огромная: хоть перед нами и поле боя со знакомыми очертаниями, но объём изменений достаточен, чтобы говорить о практически новой карте.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила