Хотя коллектив Toys for Bob существует уже больше тридцати лет, известности в игровом сообществе ему удалось добиться лишь после выпуска Crash Banditoot N. Sane Trilogy и Crash Bandicoot 4 It’s About Time. Издательство Activision, которое фактически владеет студией больше пятнадцати лет, осталось довольно результатом и даже доверила Toys for Bob вспомогательную работу над одной из своих рабочих лошадок — Call of Duty Warzone. Чем конкретно будут заниматься разработчики в Warzone, не уточняется.

Напомним, что недавно в Call of Duty Warzone произошёл ядерный взрыв, перенёсший Верданск на 37 лет в прошлое — в 1984-й год. Как следствие, прежде разрушенные локации теперь «починились», а планировка локации местами поменялась. Работа проведена огромная: хоть перед нами и поле боя со знакомыми очертаниями, но объём изменений достаточен, чтобы говорить о практически новой карте.