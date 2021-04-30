СМИ: разработчики Hitman готовят проект в фэнтезийном сеттинге
Спрос на видеоигры нынче опережает предложение, поэтому разработчики по всему миру трудятся не покладая рук, пытаясь вывести на рынок побольше новых проектов. Студия IO Interactive, известная работой над франшизой Hitman, не исключение: уже известно, что её коллектив готовит проект про Джеймса Бонда, а теперь издание Windows Central, ссылаясь на знакомые с ситуацией в студии источники, заявляет, что IOI также прорабатывает некий фэнтезийный проект.
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По неподтверждённой информации, IOI работает над этим проектом в сотрудничестве с Xbox Game Studios. Процесс пока находится на совсем зачаточных стадиях развития, поэтому с течением времени многое может измениться; пока что известно лишь то, что в запланированной игре должны быть драконы.
Возвращаясь к чуть менее эфемерным проектам, напомним, что игра про Джеймса Бонда за авторством IO Interactive получит полностью уникальную историю, никак не связанную с другими произведениями про этого суперагента. Что касается Hitman 3 как финальной части обновлённой трилогии, то она продемонстрировала рекордные продажи и обеспечила франшизе будущее: игры про Агента 47 продолжат выходить, но пока что «сорок седьмой» взял отпуск.
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