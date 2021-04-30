Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

СМИ: разработчики Hitman готовят проект в фэнтезийном сеттинге

Да ещё для Microsoft. Правда, всё это вилами по воде писано.
+
RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать
RTX 3060 по цене 2060 Super
4Tb WD за 27 000р - новые цены на харды

Спрос на видеоигры нынче опережает предложение, поэтому разработчики по всему миру трудятся не покладая рук, пытаясь вывести на рынок побольше новых проектов. Студия IO Interactive, известная работой над франшизой Hitman, не исключение: уже известно, что её коллектив готовит проект про Джеймса Бонда, а теперь издание Windows Central, ссылаясь на знакомые с ситуацией в студии источники, заявляет, что IOI также прорабатывает некий фэнтезийный проект.

реклама

анонсы и реклама
10Tb WD за 48 990р - новые цены на харды
8Tb Seagate за 33 000р - новые цены на харды
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р
Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке
Большое поступление RTX 3070 в Ситилинк
Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену
7500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

Источник изображения: The Elder Scrolls V Skyrim.

реклама

По неподтверждённой информации, IOI работает над этим проектом в сотрудничестве с Xbox Game Studios. Процесс пока находится на совсем зачаточных стадиях развития, поэтому с течением времени многое может измениться; пока что известно лишь то, что в запланированной игре должны быть драконы.

Возвращаясь к чуть менее эфемерным проектам, напомним, что игра про Джеймса Бонда за авторством IO Interactive получит полностью уникальную историю, никак не связанную с другими произведениями про этого суперагента. Что касается Hitman 3 как финальной части обновлённой трилогии, то она продемонстрировала рекордные продажи и обеспечила франшизе будущее: игры про Агента 47 продолжат выходить, но пока что «сорок седьмой» взял отпуск.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

io interactive
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

СМИ: разработчики Hitman готовят проект в фэнтезийном сеттинге
+
16 минут геймплея уютной и красочной Ratchet & Clank: Rift Apart
1
Мультиплеерный экшен Predator: Hunting Grounds вышел в Steam и получил обновление с новой картой
2
В магазине Steam стартовали сразу три распродажи, на одной из них продают Death Stranding со скидкой 60%
+
Анонсирован Mighty — мощный облачный браузер по подписке за $30 в месяц
12
Total War Rome Remastered уже доступна для прохождения, оценки пока удручают
8

Интересные материалы

Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 31
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 135
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
21 апреля 2021 34
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G: «Гейминг» в новом формате
26 апреля 2021 32
Обзор и тестирование процессорной СВО be quiet! Silent Loop 2 360mm
24 апреля 2021 53

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
17
Сравниваем стоимость игрового ПК весной 2020 и весной 2021 — наглядный рост цен за год
37
Большой обзор маленькой Rocket League
28
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B560-I Gaming WIFI
6
Тесты iOS 12.5.2 (16H30) на iPhone 5s (A1530)
Тестирование новейшей iOS 14.6 Beta 1 (18F5046f) на iPhone 7 (A1778)
Resident Evil Revelations 1 и 2: небольшой обзор
3
The Medium: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
5

Сейчас обсуждают

Renegade1979
14:10
Все с виду нормально, но нет же дх12 ))
Western Digital имеет возможность ежедневно повышать цены на твердотельные накопители
daimos
14:09
С 3 месяцами гарантии, я правильно понял?!
Новые компьютеры MSI на базе GeForce RTX 3090 по цене $6000 будут доступны в ограниченной партии
daimos
14:08
А чо тогда самая днищенская вентус из всех возможных трехвертушечных на рынке, бескомпромиссный ты наш?
Новые компьютеры MSI на базе GeForce RTX 3090 по цене $6000 будут доступны в ограниченной партии
ахахах
14:08
мне ненадо вин 10-вон установлена вин7 ультиматум и норм всё уже пару лет.Я могу в любой момент на вин10 перейти,но смысла в этом невижу
Western Digital имеет возможность ежедневно повышать цены на твердотельные накопители
Renegade1979
14:06
А у меня Вин10 выглядит как Вин7, только меню Пуск в виде ХР. Единственное что бесит дикая помесь смартфонного меню настроек Параметры Windows, которое целиком дублируется в людской Панели Управления
Western Digital имеет возможность ежедневно повышать цены на твердотельные накопители
ахахах
14:04
игр нет на д12 штоб ставить и мучатся с вин 10.Мне такие игры и даром ненужны как щас-вот выйдет там если чё стоящее тогда и перейду
Western Digital имеет возможность ежедневно повышать цены на твердотельные накопители
Ургонд
14:04
Который у него, очевидно же :D
Скоростные NVMe SSD объёмом 1 ТБ и более исчезли из российских магазинов, а остальные дорожают
Renegade1979
14:03
Теперь кругом лепят дх12, кроме может в Outriders, там еще есть дх11 режим. Выйдет RE Village, и тоже дх12 и на Вин 7 не работает. Даже в А...сасина и то нипаиграть, перешли на дх12. Судя по тому как ...
Western Digital имеет возможность ежедневно повышать цены на твердотельные накопители
h2o
14:03
красавчик
Глава компании-подрядчика ЦРУ Palantir получил в 2020 году зарплату $1 миллиард
Алексей Иванов
14:00
недавно китай запустил новую криптовалюту чиа, в связи с которой майнинг происходит на накопителях обьемных размеров, что стало причиной сметания с продажи всего, что более 2тб
Western Digital удалось увеличить количество отгруженных клиентских жёстких дисков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем