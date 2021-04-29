Анонсирован Mighty — мощный облачный браузер по подписке за $30 в месяц
Основатель аналитической компании Mixpanel, господин Сухайль Доши, открыл свой новый стартап, который получил название Mighty. Новая компания будет заниматься разработкой и поддержкой одноимённого облачного браузера на базе движка Chromium. Авторы утверждают, что создавали данный продукт с оглядкой на сервис Stadia от Google. Ключевая цель — сделать браузер, который был бы быстрее Chrome. Для этого команде стартапа пришлось разработать сетевой протокол с низкой задержкой, настроить уникальный сервер и оптимизировать Chromium для работы с движками рендеринга и декодирования. Последний пункт был просто обязателен к исполнению, ведь речь идёт о браузере в «облаке».
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Изначально команда Сухайля Доши хотела организовать стриминговый сервис, предоставляющий удалённый доступ к компьютеру на базе Windows 10. Но позже разработчики поняли, что их целевая аудитория всё основное время проводит в браузере, а это значит, что ускорять нужно именно его.
А теперь начинается самое интересное. Во-первых, для работы в облачном браузере Mighty необходимо наличие стабильного соединения со скоростью не менее 100 Мбит/сек (та же Stadia просит только 35 Мбит/сек) для получения потока в разрешении 4K. Во-вторых, браузер доступен только по подписке на macOS за $30 в месяц.
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Со слов разработчиков, такая большая абонентская плата за использование браузера оправдывается тем, что пользователь сможет запускать сотни вкладок без малейших зависаний в разрешении 4K при 60 fps. В компьютере рядового подписчика браузер Mighty будет «съедать» памяти в 10 раз меньше по сравнению с Chrome, а время автономной работы ноутбука в среднем должно вырасти на 2 часа (видно, на Mac оформить статистическую выборку проще).
Разработчики Mighty гарантируют высокую конфиденциальность использования браузера, дежурно вспоминая о шифровании, защищённых серверах и прочих вещах. На Windows программная новинка пока недоступна. Осмелимся предположить, что если она тут и появится, то пользоваться спросом не будет.
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