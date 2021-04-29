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В сообществах соцсети «ВКонтакте» появился раздел с прайс-листами

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Разработчики платформы «Бизнес ВКонтакте» объявили о запуске в сообществах прайс-листов для услуг. Этот инструмент специально создан для мастерских, салонов красоты, маркетинговых агентств и других предпринимателей, которые специализируются на предоставлении услуг. Предполагается, что их клиентам теперь будет удобнее находить в списках нужное и ориентироваться в ценах.

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Прайс-листы будут отображаться в сообществах как витрина товаров, но без уникальных особенностей дело тут не обошлось. Как правило, услуги оказываются по определённому адресу, их поставщику будет проще указать, где именно их предоставляют. Для услуг не обязательна фотография, а на цены можно устанавливать свой диапазон, параллельно привязывая их к единице измерения товара.

Служба поддержки платформы «Бизнес ВКонтакте» считает, что витрина товаров и прайс-листы могут дополнять друг друга внутри сообщества. Владелец группы сможет объединять их в подборки, чтобы клиентам было проще всё найти.

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Пользователи, найдя прайс-лист на услуги внутри сообщества, смогут договариваться о записи с его поставщиком через личные сообщения. Специально для этой цели будет «прикручена» кнопка в главном меню сообщества и в карточках услуг. Важно знать, что прайс-листы смогут подключить себе все сообщества. Добавить новые услуги сейчас можно в приложении для Android и в веб-версии. В приложении «ВКонтакте» для iOS эта функция появится позднее.

Разработчики платформы «Бизнес ВКонтакте» заявили, что запуск прайс-листов — первый шаг ВКонтакте в сторону развития платформы для поиска и оказания услуг. Чуть позже для услуг добавят простой вариант рекламы, который будет аналогом автоматическому продвижению товаров.

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