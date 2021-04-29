До выхода версии Wreckfest для PlayStation 5 осталось чуть больше месяца, и поэтому разработчики из Bugbear совместно с издательством THQ Nordic решили рассказать о представленных в свежей версии игры нововведениях. Сопутствующий видеоролик, в котором, однако, нет ничего интересного, прилагается.

реклама

анонсы и реклама Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р Большое поступление RTX 3070 - цены выросли RTX 3080 - смотри цену RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Итак, Wreckfest на PlayStation 5 порадует высокой скоростью загрузки, улучшенным освещением и обновлёнными визуальными эффектами, режимом работы 4K@60 fps, поддержкой мультиплеера на 24 игроков, а также полноценной работой с новым контроллером DualSense.

реклама

Игра доберётся до PS5 уже 1 июня за полную стоимость; владельцы PS4-версии Wreckfest могут доплатить за «апгрейд» десять долларов. Обычно подобные обновления выпускают бесплатно, но тут, как видите, не тот случай.