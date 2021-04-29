Авторы разрушительной гонки Wreckfest рассказали об улучшениях в PS5-версии игры
До выхода версии Wreckfest для PlayStation 5 осталось чуть больше месяца, и поэтому разработчики из Bugbear совместно с издательством THQ Nordic решили рассказать о представленных в свежей версии игры нововведениях. Сопутствующий видеоролик, в котором, однако, нет ничего интересного, прилагается.
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Итак, Wreckfest на PlayStation 5 порадует высокой скоростью загрузки, улучшенным освещением и обновлёнными визуальными эффектами, режимом работы 4K@60 fps, поддержкой мультиплеера на 24 игроков, а также полноценной работой с новым контроллером DualSense.
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Игра доберётся до PS5 уже 1 июня за полную стоимость; владельцы PS4-версии Wreckfest могут доплатить за «апгрейд» десять долларов. Обычно подобные обновления выпускают бесплатно, но тут, как видите, не тот случай.
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