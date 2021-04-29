До запуска Returnal осталось всего несколько часов, и разработчики из Housemarque совместно с издателем сняли эмбарго на публикацию профессиональных рецензий от различных крупных и не очень игровых изданий. Судя по первым оценкам, коих накопилось более пятидесяти, Returnal можно смело называть ещё одним достойным проектом для платформы от Sony. Средний рейтинг на Metacritic составляет 86 баллов из 100 возможных.

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Обозреватели отмечают проработанный исследовательский элемент Returnal, в целом интересную идею с петлёй времени и ненавязчивый сетевой элемент. Ругают за слабый сюжет, периодически зашкаливающую сложность и однообразный игровой процесс. Впрочем, от проекта-«рогалика» никто чудес в этом плане и не ожидал.

Несмотря на недостатки, преимущества их всё же перекрывают, иначе 94 % обозревателей, по версии OpenCritic, не порекомендовали бы Returnal к прохождению.