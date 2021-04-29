World of Tanks официально вышла в Steam, игру начали беспощадно громить в отзывах
Wargaming решила разместить свой флагманский игровой проект World of Tanks в цифровом магазине Steam. Зачем это было делать спустя почти 11 лет после релиза игры — вопрос интересный, раньше разработчиков устраивало размещение в своём фирменном загрузчике, где можно также скачать другие игры компании.
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В любом случае, преданные поклонники World of Tanks не могут не заметить отрицательную динамику цифр «онлайна» — он падает год от года. В вечерний прайм-тайм на RU-кластере счётчик одновременно присутствующих в игре «танкистов» не поднимается выше 400 тысяч, хотя пару лет назад этот показатель был выше в несколько раз.
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Размещение World of Tanks в магазине Steam стоит расценивать исключительно как попытку привлечь новую аудиторию, ведь со «старой гвардией» разработчики решили не церемониться. Дело в том, что пользователь Steam не сможет привязать к своей учётной записи ранее зарегистрированный аккаунт игры. Об этом прямо написано на страничке World of Tanks в магазине Valve. 10 лет «донатили» Wargaming, покупая сезонные пропуски, премиум-танки, золото и прочие бонусы за реальные деньги? Что ж, оставайтесь с старым загрузчиком, для вас в Steam вход закрыт.
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Отдельным поводом для улыбок и насмешек становится текущий рейтинг проекта в Steam. На момент написания данной заметки он застыл на отметке в 43%. Судя по всему, большинство отзывов (пока их чуть больше 220) оставляют нынешние и бывшие «танкисты», которые скачали клиент World of Tanks в Steam только для того, чтобы оставить свои пожелания и впечатления от игры за все эти годы. Чтение всех этих перлов для посвящённого человека принесёт особое удовольствие.
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