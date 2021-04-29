Wargaming решила разместить свой флагманский игровой проект World of Tanks в цифровом магазине Steam. Зачем это было делать спустя почти 11 лет после релиза игры — вопрос интересный, раньше разработчиков устраивало размещение в своём фирменном загрузчике, где можно также скачать другие игры компании.

реклама

анонсы и реклама Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р Большое поступление RTX 3070 - цены выросли RTX 3080 - смотри цену RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

В любом случае, преданные поклонники World of Tanks не могут не заметить отрицательную динамику цифр «онлайна» — он падает год от года. В вечерний прайм-тайм на RU-кластере счётчик одновременно присутствующих в игре «танкистов» не поднимается выше 400 тысяч, хотя пару лет назад этот показатель был выше в несколько раз.

реклама

Размещение World of Tanks в магазине Steam стоит расценивать исключительно как попытку привлечь новую аудиторию, ведь со «старой гвардией» разработчики решили не церемониться. Дело в том, что пользователь Steam не сможет привязать к своей учётной записи ранее зарегистрированный аккаунт игры. Об этом прямо написано на страничке World of Tanks в магазине Valve. 10 лет «донатили» Wargaming, покупая сезонные пропуски, премиум-танки, золото и прочие бонусы за реальные деньги? Что ж, оставайтесь с старым загрузчиком, для вас в Steam вход закрыт.

реклама

Отдельным поводом для улыбок и насмешек становится текущий рейтинг проекта в Steam. На момент написания данной заметки он застыл на отметке в 43%. Судя по всему, большинство отзывов (пока их чуть больше 220) оставляют нынешние и бывшие «танкисты», которые скачали клиент World of Tanks в Steam только для того, чтобы оставить свои пожелания и впечатления от игры за все эти годы. Чтение всех этих перлов для посвящённого человека принесёт особое удовольствие.